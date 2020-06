Marcuzzi, fisico perfetto su Instagram. La Balivo e i vip commentano

editato in: da

Con l’arrivo dell’estate, la prova costume mette a dura prova tantissime donne. Ma non Alessia Marcuzzi, che su Instagram sfoggia un fisico mozzafiato e un lato b davvero perfetto. La sua foto ha fatto immediatamente il pieno di commenti, tra cui molti provenienti dai suoi colleghi.

Alessia Marcuzzi continua ad essere al centro del gossip, questa volta però a causa di uno scatto che, su Instagram, ha letteralmente fatto impazzire i suoi fan. La conduttrice posa in bikini, voltando le spalle al fotografo, e ammira lo splendido panorama che ha di fronte. E il suo fisico perfetto non passa certo inosservato. La Marcuzzi è in forma smagliante, e il tempo per lei sembra non passare affatto. A 47 anni, mostra ancora un corpo da suscitare ammirazione in tutte noi – e anche un pizzico di invidia.

Sono davvero tantissimi coloro che si sono congratulati con la conduttrice, tra cui spiccano molti volti noti della televisione italiana. Caterina Balivo, Emma Marrone, Marica Pellegrinelli, Elisa D’Ospina, Mara Venier, Nicola Savino e Rudy Zerbi sono solo alcuni dei suoi colleghi che sono intervenuti, chi commentando con qualche complimento e chi concedendosi una simpatica battuta. Ma Alessia sembra impegnata a godersi la sua meravigliosa giornata di mare, in compagnia della figlioletta Mia e di suo marito Paolo Calabresi Marconi.

Nelle scorse settimane, la Marcuzzi è stata travolta dalle indiscrezioni che la volevano in forte crisi con il suo partner, tanto che si vociferava addirittura che lui avesse lasciato la casa in cui vivono insieme da anni. Ad insospettire ancora di più i fan, sono arrivate poi le foto della conduttrice in vacanza con le sue amiche, senza che del marito ci fosse traccia. Ma alla fine la verità è venuta a galla: è stata proprio Alessia a raccontarla ai suoi fan, seppur indirettamente.

In effetti, Paolo ha iniziato a comparire più spesso tra le storie Instagram di sua moglie, e la notizia della rottura tra di loro è stata infine smentita dalla loro breve vacanza a Sabaudia insieme, dove si sono mostrati felici e sorridenti. Alessia Marcuzzi e suo marito sono pronti a godersi una nuova estate in famiglia, come testimoniano gli ultimi video che la conduttrice ha pubblicato: lei e Paolo, assieme alla piccola Mia, si concedono un succulento pasto a base di pesce e poi si tuffano in splendide acque cristalline, allontanando ogni indiscrezione.