Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi: Ilary Blasi al suo posto

Alessia Marcuzzi: dieta e segreti di bellezza

Alessia Marcuzzi lascia l’Isola dei Famosi e al suo posto potrebbe arrivare Ilary Blasi. La notizia, diffusa da Dagospia, non è ancora stata confermata da Mediaset, ma sembra che circoli da tempo nei corridoi dell’azienda. Qualche mese fa, terminato il reality, i vertici avevano assicurato la presenza della conduttrice nello show, ma sembra che ora le carte in tavola siano cambiate.

A pesare sull’addio di Alessia Marcuzzi all’Isola dei Famosi sarebbe stato il calo d’ascolti delle ultime edizioni, ma anche le feroci critiche rivolte alla presentatrice prima per il canna-gate, poi per il caso Corona-Fogli. Non solo: la conduttrice avrebbe in mente nuovi progetti che l’avrebbero portata ad allontanarsi sempre di più dallo show.

D’altronde era stata lei stessa, qualche tempo fa, a manifestare una certa stanchezza nei confronti dell’Isola dei Famosi, complice la delusione per gli scandali che l’avevano travolta. “Ma non lo so, se condurrò L’Isola dei Famosi – aveva detto a Fabio Fazio, ospite di Che tempo che fa – […] Credevo che sarebbe stata la mia Isola più bella, invece l’onda ci ha travolti”.

Lo scontro in tv fra Fogli e Corona, con l’ex cantante dei Pooh provato e in lacrime mentre l’ex re dei paparazzi accusava la moglie di tradimento, deridendolo, aveva fatto indignare il pubblico. In tanti avevano accusato la Marcuzzi di non essere intervenuta per fermare Fabrizio e di non aver reagito nel modo giusto. Lei si era scusata in diretta, ma quel gesto era servito a poco.

Ora i vertici Mediaset avrebbero, secondo Dagospia, deciso di dare un nuovo volto alla trasmissione e la persona giusta sarebbe proprio Ilary Blasi. La moglie di Francesco Totti è reduce da EuroGames, ma soprattutto in passato ha dimostrato di saper condurre alla perfezione un reality. Oggi infatti Alfonso Signorini è al timone del Grande Fratello Vip, ma in tanti ricordano ancora con affetto la sua conduzione.

Per ora i diretti interessati non hanno rilasciato dichiarazioni. Non resta che attendere per scoprire cosa succederà. Nel frattempo la Marcuzzi si gode la vacanza a Londra, città che ama moltissimo, con le sue amiche, in attesa di nuovi progetti importanti.