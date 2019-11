Alessia Marcuzzi, gaffe ripetute su Instagram e lei si scusa: “Non ci vedo più”

editato in: da

Alessia Marcuzzi è la protagonista di alcune divertenti gaffe su Instagram a causa di un nuovo filtro che sta popolando fra gli utenti del social network. Si tratta di HeadQuiz, un gioco virtuale molto divertente in cui la persona inquadrata deve indovinare un oggetto che appare sulla sua testa. Solo chi gira la clip riesce a vederlo e in seguito il video viene condiviso nelle Stories.

La Marcuzzi ha tentato di giocare a HeadQuiz con la figlia Mia, nata dall’amore per Francesco Facchinetti, ma anziché vincere ha dato vita a una serie infinita di gaffe. La conduttrice ha prima scambiato una perforatrice per una spillatrice, poi una puzzola per un procione. Il momento più esilarante però è arrivato quando sul visino di Mia è comparso un tappo di bottiglia, ma l’ignara Marcuzzi ha creduto si trattasse di un hamburger.

“È il tuo piatto preferito” ha detto alla figlia come suggerimento. Il siparietto comico, decisamente involontario, ha divertito molto i fan di Instagram e le gaffe della conduttrice sono diventate virali. Anche Luca Vismara, ex concorrente di Amici e dell’Isola dei Famosi, ha condiviso la clip su Twitter, commentando: “Non riesco a proseguire con la giornata senza chiarirmi questo dubbio. Alessia, ma tu, che hamburger mangi? Non è un tappo quello?”. “Non ci vedo più. Pensavo fosse un hamburger!” ha replicato la Marcuzzi, divertita. A commentare i suoi errori tanti altri utenti, fra battute e ironia.

Ironica e sempre pronta a ridere dei propri difetti, Alessia è una delle conduttrici più amate della tv. La showgirl, che attualmente conduce le Iene, presto tornerà su Canale Cinque con la nuova edizione dell’Isola dei Famosi. Archiviato il canna-gate di Francesco Monte e lo scandalo Corona-Fogli che aveva sollevato un vespaio di polemiche, la presentatrice è pronta a condurre di nuovo il reality ambientato in Honduras.