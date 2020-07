Alessia Marcuzzi, dolcissima con Mia su Instagram dimentica il gossip su De Martino

editato in: da

Per Alessia Marcuzzi questa estate sembra essere davvero di fuoco. Dopo aver archiviato le numerose voci di corridoio che la volevano insieme a Stefano De Martino per un breve flirt, e che avrebbe portato alla separazione tra l’ex ballerino di Amici di Maria De Filippi e Belen Rodriguez, la nota conduttrice sembra aver ritrovato il sorriso.

Ma facciamo un passo indietro. La scorsa estate si è rivelata galeotta per la showgirl argentina e Stefano che, dopo la difficile rottura del loro matrimonio nel 2015, si sono inaspettatamente ritrovati per la felicità del piccolo Santiago: il bambino nato dalla loro storia d’amore. A distanza di un anno dal loro ritorno di fiamma, però, qualcosa sembra essersi rotto nuovamente e, dopo tantissime indiscrezioni, i due si sono detti addio ancora una volta.

Se l’allontanamento della coppia pare essere arrivato come un fulmine a ciel sereno, è risultato davvero inaspettato anche il coinvolgimento della Marcuzzi in questo scenario così delicato. A lanciare l’indiscrezione relativa alla presunta liaison tra Alessia e Stefano era stato Dagospia che aveva svelato una loro vicinanza particolare all’epoca dell’ultima edizione de L’Isola dei Famosi. La notizia ben presto, però, è stata bollata come fake news da tutti i protagonisti coinvolti nella vicenda che hanno tentato di mettere un punto al presunto scoop.

Il chiacchiericcio relativo a questo brutto gossip, insieme ai rumours che la volevano in crisi con il marito Paolo Calabresi Marconi, hanno sicuramente reso quest’ultimo periodo particolarmente intenso per la Marcuzzi. Un’estate peculiare per la bella conduttrice che ha trovato sollievo grazie all’affetto dei figli con i quali sta trascorrendo queste lunghe giornate estive tra mare, sole e tuffi. Proprio sui social network, dove Alessia è solita condividere i suoi attimi di vita quotidiana, la conduttrice ha voluto condividere una dolcissima dedica da parte di Mia, la bambina nata dall’amore con Francesco Facchinetti.

Il gesto spontaneo di una bambina che è simbolo di un legame speciale coltivato giorno dopo giorno. “Ti amo fino alla Luna“, è la dolcissima dichiarazione d’amore di una figlia per la sua mamma che è capace di far dimenticare tutti i brutti pensieri e le malelingue.