Alessia Marcuzzi, il commovente messaggio su Instagram per la Santarelli

Alessia Marcuzzi sorprende Elena Santarelli con un commovente messaggio su Instagram. La modella ha da poco presentato il suo libro Una mamma lo sa, in cui racconta la battaglia del figlio Giacomo contro il cancro e si mette a nudo, confessando il dolore provato in quei momenti difficili e la voglia di sorridere, nonostante tutto, per aiutare il suo bambino.

Tutti i ricavati serviranno per sostenere la ricerca neuro oncologica pediatrica grazie a Progetto Heal, l’associazione con cui la Santarelli collabora da tempo. Un progetto importante che è stato sostenuto da tantissimi vip, fra questi c’è senza dubbio Alessia Marcuzzi, migliore amica di Elena, che in questi due anni le è sempre rimasta accanto.

La conduttrice ha condiviso su Instagram un lungo post dedicato alla Santarelli, con un estratto del libro e un messaggio commovente. Dopo aver condiviso l’incipit di Una mamma lo sa, in cui Elena racconta lo stordimento e il dolore di fronte alla scoperta che suo figlio aveva un tumore, Alessia ha scritto: “Inizia così il tuo libro Elena Santarelli e io non riesco a smettere di piangere”.

“Perché tu sei una donna incredibile, coraggiosa e piena di amore – ha spiegato rivolgendosi all’amica -, e quello che ho visto di te soprattutto nel periodo più brutto e difficile della tua vita, è uno degli insegnamenti più grandi che io abbia mai potuto ricevere. Ti ringrazio per averci ricordato che una mamma lo sa – ha aggiunto la Marcuzzi -, ti ringrazio per aver dato comunque tanto amore a tutte le persone che ti circondano senza mai far sentire nessuno in difficoltà, ti ringrazio per averci regalato una lezione di vita incredibile: il coraggio, sempre, e la tua dignità, anche quando dentro c’era un pugno nello stomaco che non ti faceva respirare”.

Ora che finalmente Giacomo è guarito, Elena è pronta a tornare alla sua vita anche se sarà difficile dimenticare tutto questo. “Adesso prova a cercare di nuovo un po’ di leggerezza dentro di te – ha scritto Alessia -, ne hai bisogno. Lasciati accarezzare leonessa e goditi il tuoi cuccioli meravigliosi. Ti vogliamo tutti tanto bene”.