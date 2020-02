Alessia Marcuzzi in bikini a febbraio: splendida su Instagram

editato in: da

Ritorno a Dubai per Alessia Marcuzzi: la talentuosa conduttrice ha deciso di fare un viaggio, anche se sulla carta non si tratta di una vacanza ma di lavoro, dato che l’obiettivo è scattare una serie di foto e fare dei video per promuovere la sua nuova collezione di borse.

Alessia ha scelto gli Emirati Arabi dopo la vacanza fatta nel mese di dicembre con l’ex Simone Inzaghi, il figlio Tommaso e la figlia Mia, avuta da Francesco Facchinetti. Pare che proprio in quell’occasione sia rimasta fulminata dalle splendide spiagge e dalle location di Dubai.

Sono state infatti tantissime le foto che la show girl ha pubblicato durante quel periodo di vacanza. Tornata poi in patria, prima di partire nuovamente alla volta di Londra, Alessia aveva mostrato sempre su Instagram due nuovi tatuaggi: due stelle e la parola “luce”. Questi segni incisi sulla pelle, stando a quanto dichiarato, erano simbolo di una nuova avventura in arrivo.

E, in effetti, qualche giorno dopo, la Marcuzzi ha deciso di lasciare l’Isola dei Famosi e di dedicarsi (momentaneamente) a tempo pieno al suo marchio. Rieccola dunque volare a Dubai e mettersi in prima fila per fare da testimonial, posando con le sue creazioni.

Le pose, però, non mettono in risalto solo le sue borse ma anche il suo fisico: la 47enne appare in formissima. Slanciata, ha incantato in particolare sfoggiando un bikini arancione che esalta la sua linea. La Marcuzzi è sempre stata una sportiva: la sua passione le permette di essere sempre al top ed è trasmessa anche alla piccola Mia e al figlio Tommaso, che per altro vuole fare il calciatore.

La parentesi a Dubai sembra essere per la Marcuzzi anche un momento per ricaricarsi: tra le dediche al marito e ai suoi figli, i set fotografici e gli spot promessi ad altri grandi marchi, nelle sue Instagram Stories racconta anche di momenti spensierati, passati a fare acquisti e ad esplorare ancora la città che le ha rapito il cuore. Qui in Italia, intanto, si aspetta il suo ritorno in tv: siamo sicuri che ci riserverà grosse sorprese.