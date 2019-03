Chi è Alessandro Di Paolo, l’uomo che ha baciato Elisa Isoardi

editato in: da

Elisa Isoardi è di nuovo innamorata. Dopo l’addio a Matteo Salvini, la conduttrice della Prova del Cuoco ha trovato l’amore fra le braccia di Alessandro Di Paolo.

La showgirl ed ex modella è stata paparazzata mentre si scambiava un bacio appassionato con Di Paolo. Capelli castani e una fama da playboy, il nuovo fidanzato della Isoardi è molto riservato e allergico alle cronache rosa. Di lui sappiamo poco e niente, se non che è un milionario e che ha avuto diverse storie finite sulle pagine dei giornali di gossip.

A conquistare Elisa Isoardi sarebbero stati l’eleganza e il romanticismo di Alessandro Di Paolo. Per stregare la conduttrice, l’imprenditore ha organizzato un week end in Toscana, fra Firenze e Cortona, facendo tappa anche ad Anzio per una serata speciale. Secondo molti sarebbe stato proprio il noto playboy ad inviare alla Prova del Cuoco dei mazzi di rose rosse, consegnati in diretta alla presentatrice.

Le foto del bacio con Di Paolo sono state pubblicate su Diva e Donna proprio mentre Salvini festeggiava il suo compleanno. Il leader della Lega e la presentatrice si sono detti addio dopo una relazione che sembrava destinata a portarli alle nozze. Da poco erano andati a convivere in un appartamento a Roma e la storia procedeva a gonfie vele. Poi i troppi impegni di Governo, la lontananza e un addio arrivato con un post pubblicato su Instagram che ha fatto clamore.

La Isoardi non ha mai nascosto di essere ancora molto legata a Salvini, ma oggi sembra aver ritrovato il sorriso con Alessandro Di Paolo. “Mi manca la quotidianità con Matteo – aveva confessato proprio a Diva e Donna qualche tempo fa – I momenti passati insieme, anche se poi alla fine ci vedevamo poco, ma quel poco pesava, eccome! Sono stati cinque anni bellissimi, la storia d’amore più importante della mia vita”. Poi l’incontro con l’imprenditore e l’inizio di una love story che la sta rendendo molto felice.