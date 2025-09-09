Chi e cosa fa Alessandro Del Bono, il quarto ex marito di Afef

Cacciatrice di storie, esperta di lifestyle e curiosa per natura. Scrivo con e per le donne. Autrice del bestseller Mia suocera è un mostro.

Alessandro Del Bono è il quarto – ormai ex – marito di Afef. Un amore travolgente terminato, purtroppo, con un divorzio, come annunciato dalla modella e conduttrice televisiva.

L’addio di Afef ad Alessandro Del Bono

La fine del matrimonio fra Afef e Alessandro Del Bono è stata annunciata dalla modella che su Instagram ha pubblicato un lungo messaggio su uno sfondo nero. “Dopo molte riflessioni, io e Alessandro abbiamo deciso di porre fine al nostro matrimonio – ha scritto -. Rimaniamo grati per il tempo che abbiamo condiviso e per il sostegno dei nostri cari mentre ognuno di noi va avanti su percorsi separati”.

Bellissima, elegante e unica, Afef Jnifen è uno dei volti della tv e della moda più riconoscibili e amati. Classe 1963, è nata in Tunisia ed è figlia di Mohamed Jnifen, un ex ministro tunisino. Venne scoperta dal fotografo Jean-Paul Goude nel corso di uno shooting alle Bahamas, iniziando una brillante e lunghissima carriera nella moda. Poi negli anni Novanta la conquista del piccolo schermo, con la capacità di affermarsi come conduttrice e showgirl grazie a Nonsolomoda e La grande notte.

Nella sua straordinaria vita, Afef si è sposata ben quattro volte. La prima, quando era giovanissima, con un vicino di casa in Tunisia. Nel 1990 ha sposato Marco Squarti, avvocato romano da cui ha avuto il figlio Sammy. Nel 2001, dopo la separazione, Afef è convolata a nozze con Marco Tronchetti Provera, brillante imprenditore conosciuto nel corso di un’intervista. Un amore speciale, durato vent’anni e terminato nel 2018. Poi l’incontro romantico con Alessandro Del Bono e le nozze in Costa Azzurra.

Chi è Alessandro Del Bono

Alessandro Del Bono ha sempre cercato di proteggere la sua privacy e la stessa Afef non ha mai parlato pubblicamente del marito. Di lui sappiamo che è uno fra i top manager italiani e che è l’amministratore delegato della Mediolanum Farmaceutici, un’azienda italiana fondata negli anni Settanta dalla sua famiglia. Nel 2023 il suo nome era finito sulle prima pagine dei giornali dopo che Del Bono, a bordo della sua Ferrari, era stato derubato. Alcuni malviventi infatti gli avevano sottratto un orologio del valore di 40mila euro.

La storia d’amore con Afef era iniziata poco dopo il divorzio con Tronchetti Provera, nel 2018. Appena un anno dopo, nel 2019, era arrivata la romantica proposta di matrimonio a Positano. Il Covid aveva rallentato i preparativi delle nozze, sino alla celebrazione, arrivata nel 2021 in Costa Azzurra, per la precisione a Saint Tropez.

In quell’occasione Afef aveva pubblicato sui suoi profili social uno scatto in cui, vestita da sposa, sorrideva insieme al marito. “Noi!”, aveva scritto la modella, aggiungendo la frase: “L’ho fatto ridere”. All’inizio del 2025 si era parlato di una crisi fra i due, cancellata, in parte, da una vacanza alle isole Eolie. Poi l’annuncio dell’addio.

Secondo il settimanale Chi dopo la rottura per Afef ci sarebbe già un nuovo amore all’orizzonte. “Un misterioso uomo appartenente a una delle famiglie più ricche dell’Asia”, si legge.