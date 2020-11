Alessandro Cattelan positivo al Covid: il futuro di X Factor

editato in: da

Vip positivi al Covid-19, i messaggi di fan e colleghi

Alessandro Cattelan è positivo al Covid e in tanti si chiedono quale sarà il futuro di X Factor. Il conduttore dello show ha annunciato su Instagram di essere in attesta del tampone molecolare per avere un responso che sia certo. Nel frattempo è a casa, in isolamento, e circondato dall’affetto della famiglia. Sul suo profilo Cattelan ha postato l’immagine di un disegno fatto dalle figlie Nina e Olivia, frutto del suo amore per Ludovica Sauer.

“Oggi facendo i controlli periodici tipici di questi giorni ho scoperto di essere positivo al Covid – ha scritto il conduttore -. In attesa di effettuare un test molecolare sono a casa sotto controllo e isolato. Ludovica mi fa trovare fuori dalla camera il piatto per mangiare e per fortuna ogni tanto Nina e Olli mi fanno scivolare un messaggino sotto la porta quindi sono in ottime mani!”.

Anima di X Factor, al timone dello show ormai da diversi anni, Cattelan il 5 novembre avrebbe dovuto condurre la puntata del talent. La produzione ha pubblicato un messaggio dedicato al conduttore sui social. “La famiglia di #XF2020 è con il nostro capitano Alessandro Cattelan”, si legge. Il prossimo appuntamento con X Factor, in ogni caso, non sembra a rischio. La puntata infatti potrebbe andare in onda con una conduzione in remoto come accaduto per Tale e Quale Show. Cattelan dunque potrebbe condurre da casa, aiutato dai quattro giudici del programma: Emma Marrone, Mika, Manuel Agnelli ed Hell Raton Manuelito.

Qualche giorno fa, Carlo Conti ha scritto un pezzo di tv, conducendo dalla sua abitazione il programma Rai dopo essere risultato positivo al Coronavirus. Il presentatore ha superato brillantemente la prova e lo show è andato in onda senza nessun problema, aprendo la strada a una possibile soluzione per le trasmissioni in cui i presentatori contraggono il virus. La prossima puntata di X Factor è prevista per il 5 novembre, non resta che attendere per scoprire cosa accadrà e se anche Cattelan deciderà di guidare la trasmissione in collegamento, riscrivendo la storia di uno dei talent più famosi di sempre.