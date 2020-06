Alessandro Baracchini e Barbara Capponi condurranno UnoMattina Estate

editato in: da

Sono Alessandro Baracchini e Barbara Capponi i nuovi conduttori di UnoMattina Estate. Il prossimo 29 giugno, UnoMattina chiuderà i battenti per lasciare spazio alla sua versione estiva. Valentina Bisti e Roberto Poletti infatti passeranno il testimone ai colleghi scelti per guidare il contenitore di Rai Uno (guarda il video sopra per scoprire anche le novità del prossimo anno).

Da settimane ormai si parlava dei possibili presentatori di UnoMattina Estate e alla fine l’azienda di viale Mazzini ha scelto di puntare su due giornalisti molto conosciuti che saranno al timone della trasmissione per tutta la stagione estiva. Lui è Alessandro Baracchini, in Rai dal 1996 e fra i volti più apprezzati di RaiNews24, si occupa di cronaca e di politica, mentre lei è Barbara Capponi, giornalista, per anni alla guida del Tg1. In passato è stata al timone di alcune trasmissioni molto amate, come Estate in diretta nel 2013, ha inoltre partecipato nel 2011 a Ballando con le Stelle di Milly Carlucci.

Alla fine di giugno ci sarà un passaggio di testimone anche per La vita in diretta, programma condotto da Lorella Cuccarini e Alberto Matano. Al loro posto andranno in onda Marcello Masi e Andrea Delogu, una coppia inedita che promette di conquistare il cuore dei telespettatori. Qualche giorno fa il giornalista era stato ospite di Valentina Bisti e Roberto Poletti per presentare al pubblico la nuova edizione estiva della Vita in Diretta.

“Cominciamo male perché non è qui con me Andrea Delogu – aveva detto Masi, intervenuto da solo -. Ho scoperto ora che è cintura nera di karate, disciplina violenta, ho un po’ di timore”. La conduttrice aveva inviato un videomessaggio: “Scusami se non sono qui con te, ma non ho ancora scelto il vestito con cui iniziare. Poi ho scoperto che sei un sex symbol. Adesso starai facendo quella faccia come per dire che non è vero, invece sei uno degli uomini più desiderati del piccolo schermo. Sto cercando qualcosa che riesca a non mettermi in ombra accanto a te e non so cosa. Per il 29 avrò scelto”.

“Andrea è solare, sensibile, bravissima oltre che bella – aveva aggiunto il presentatore – […] Io e lei siamo scatenati […] Speriamo bene. Stefano Coletta ha fatto questa scelta, ma si assume delle responsabilità grandi. Racconteremo un’estate inedita. Tanti problemi da risolvere. Vorrà anche divertirsi la gente. Racconteremo dalle cose più serie a quelle più leggere e mi auguro di regalare un sorriso”.