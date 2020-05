Alessandra Mastronardi torna con L’Allieva 3. Ma ora è sostituita da Vanessa Incontrada

editato in: da

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale pronti a tornare con L’Allieva 3. La seconda stagione è stata un successo anche nelle repliche trasmesse domenica sera su Rai Uno.

La terza serie dunque ci sarà, ma qualcosa cambierà. Nella nostra intervista, Martina Stella ci ha svelato che il suo personaggio, la bella e perfida Ambra, non ci sarà. Mentre, salvo imprevisti è confermata la presenza di Dario Aita che interpreta il fotografo giramondo Arthur, ex fidanzato di Alice (Alessandra Mastronardi).

L’attore, intervistato da Tv Mia, ha raccontato come stanno le cose tra lui e la Mastronardi: “Con Alessandra c’è un bel rapporto di amicizia e spero di poter tornare presto sul set con lei. L’Allieva è stata un’esperienza bellissima”. Aita, tra l’altro, ha conquistato anche il pubblico di Don Matteo. Nella serie con Terence Hill interpreta Sergio La Cava che fa girare la testa alla Capitana Olivieri.

Per vedere L’Allieva 3 bisognerà attendere il prossimo inverno, anche se non ci sono date certe sulla messa in onda. Le ultime riprese per completare le nuove 6 puntate dovrebbero svolgersi nelle prossime settimane. Al cast si sono aggiunti Antonia Liskova e Sergio Assisi che interpretano rispettivamente, il nuovo capo dell’istituto di medicina legale e il fratello di Conforti.

In attesa di vedere gli sviluppi tra Alice e Claudio, Lino Guanciale “tradisce” Alessandra Mastronardi con Vanessa Incontrada. Infatti, Rai Uno manda in replica la fiction, Non dirlo al mio capo.