Alessandra Mastronardi sul set de L’Allieva 3: prime foto su Instagram e anticipazioni

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale in L’Allieva 3

Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale sono pronti a girare L’Allieva 3 e su Instagram sono comparse le prime foto del set. Dunque, i fan della fiction ispirata ai testi di Alessia Gazzola possono stare tranquilli.

Le riprese erano già iniziate lo scorso novembre, ma poi furono interrotte a causa dell’emergenza sanitaria. Ora finalmente si è tornati a girare e ad annunciarlo con entusiasmo su Instagram è stata proprio la Mastronardi che nella fiction interpreta la protagonista, Alice Allevi. Al suo fianco c’è sempre Lino Guanciale, alias Claudio Conforti.

Fabrizio Coniglio e Stefano Mancone hanno pubblicato su Instagram altri scatti dal set dove tutti gli attori indossano la mascherina, ma sono davvero raggianti di aver ricominciato a girare L’Allieva 3, pur dovendo rispettare tutte le norme anti-contagio. Tra l’altro tutti gli attori si sono dovuti sottoporre al tampone come ha rivelato Valentina Chico, che fa il suo ingresso nella terza serie.

Se tutto andrà come previsto, la fiction andrà in onda su Rai Uno il prossimo autunno, altrimenti potrebbe essere posticipata nella primavera del 2021.

Come ci ha rivelato Martina Stella nella nostra intervista, il suo personaggio, Ambra, non ci sarà nella nuova stagione. Ma la fiction si arricchisce anche con le new entry: Sergio Assisi e Antonia Liskova.

In attesa di vederla sul piccolo schermo, Alessandra Mastronardi si è concessa un weekend di relax in campagna col fidanzato Ross McCall, ospiti del regista Stefan Schwartz, approfittandone per fare un giro sul trattore con Emma Marrone. Le due sono molto amiche ma da quando Alessandra si è trasferita a Londra, è più difficile per loro trovarsi. Una gita fuori porta prima di tuffarsi nel lavoro, Emma come giudice di X Factor e la Mastronardi nelle riprese appunto dell’Allieva 3, è ideale per ricaricarsi.

Intanto, i fan sono entusiasti di vedere l’attrice così serena e scrivono sul suo profilo Instagram: “La felicità in una foto, Ale sei speciale❤️”. E ancora: “Spero che questa giornata ti abbia portato tanta felicità dopo mesi spiacevoli… splendi tantissimo☀️”.