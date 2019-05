Alessandra Amoroso di nuovo single: l’indiscrezione e le prove su Instagram

editato in: da

Alessandra Amoroso è tornata single? Secondo le ultime indiscrezioni la cantante avrebbe messo fine alla sua storia con Stefano Settepani.

La coppia, legata da diversi anni e molto riservata, avrebbe infatti smesso di seguirsi su Instagram. In tempo di social un unfollow vale più di mille parole e l’indizio comparso sul profilo della Amoroso potrebbe essere l’annuncio velato di una rottura.

Stefano Settepani, collaboratore di Maria De Filippi che lavora dietro le quinte di Amici, è sbarcato su Instagram circa tre mesi fa. Il suo primo post era stato dedicato proprio alla Amoroso: uno scatto in cui baciava la sua Alessandra augurandole buona fortuna per l’esibizione sul palco di Sanremo.

Ora, a distanza di mesi, sembra che la cantante abbia smesso di seguire il fidanzato. Cosa sta accadendo? Potrebbe trattarsi di un gesto fatto dopo una litigata oppure dell’atto finale di un addio.

Riservati e molto innamorati, Settepani e la Amoroso sono legati dal 2015. Il primo incontro dietro le quinte dello show Amici, dove lui lavora come produttore, poi una love story vissuta lontano dai riflettori. Le foto della coppia sono pochissime, ma qualche settimana fa erano stati immortalati mano nella mano, sorridenti e felici.

In occasione del 43esimo compleanno di Settepani, la cantante aveva pubblicato su Instagram una foto in cui baciava il fidanzato, commentando: “Non so cosa Dio ha in serbo per noi…so solo che ho voglia di vivere la felicità e spero che, nonostante tutti gli alti e bassi, tu possa essere la giusta causa per ritrovare quella felicità persa”.

Una vera e propria dichiarazione d’amore che era stata accolta con grande entusiasmo dai fan. Nel frattempo Alessandra Amoroso è ricomparsa in tv, ospite di Amici, dove ha commosso Maria De Filippi dedicandole una lettera.

“Con pazienza infinita mi hai compresa e lasciata sfogare – ha scritto -. Tu non solo c’eri… mi capivi, Grazie perché mi ha lasciato la libertà di crescere, scegliere, rialzarmi e dare la possibilità di essere quella che sono oggi e di avere la mia Big Family. Grazie anche per le incomprensioni che poi si sono trasformati in chiarimenti ed abbracci. Grazie Maria che per me sei stata una mamma. Sono felice di dirti a casa nostra grazie”.