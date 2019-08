Alessandra Amoroso si scatena su Instagram per la Notte della Taranta

editato in: da

Per una salentina purosangue come Alessandra Amoroso, resistere al ritmo travolgente e ancestrale della taranta è impossibile. E la cantante non poteva che farsi travolgere dall’atmosfera della notte più magica e attesa dell’estate pugliese e non solo.

La Notte della Taranta è uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate italiana, che ogni anno porta decine di migliaia di persone di tutte le età e provenienti da tutto il Bel Paese a scatenarsi nelle danze tradizionali di una terra appassionata e amata dai turisti di tutto il mondo. Ieri sera a Melpignano, in provincia di Lecce, a celebrare la musica e le radici culturali del tacco d’Italia c’era, come sempre, un’atmosfera magica. Alessandra Amoroso che ha un legame viscerale con la sua terra, si è fatta inevitabilmente coinvolgere dallo spettacolo unico, regalando ai suoi follower di Instagram una performance inedita da ballerina.

Basta dare un’occhiata alle sue Instagram Stories, per scoprire quanto la cantante si sia divertita, seppur a distanza, a buttarsi nella più grande festa della musica della sua terra. Da casa, televisore acceso sulla diretta di Rai Due, la Amoroso ha seguito l’attesissima performance di Elisa, che la vincitrice di Amici aveva contribuito a preparare. La musicista friulana infatti, per prepararsi degnamente all’evento, nei giorni scorsi aveva chiesto aiuto via chat ai suoi colleghi salentini: Giuliano Sangiorgi dei Negramaro, Emma Marrone e la stessa Alessandra Amoroso, sono stati tutti precettati per dare lezioni di dialetto e pronuncia. Il risultato di questo lavoro di squadra ha fatto scatenare quarantamila persone in piazza e tante altre da casa, mentre la coach Amoroso, tifava per Elisa al grido di ‘bravaaaa!’.

Tra una stories e l’altra, la musicista salentina non ha resistito e si è messa a cantare Terra Mia insieme agli artisti sul palco e Melpignano. Da lì in poi, la conclusione della serata appare quasi scontata. Televisore acceso, volume al massimo, vestitino leggero, piedi nudi sul tappeto e via, Alessandra non aspettava altro che lanciarsi nella sua danza scatenata. Il ritmo trascinante della sua terra, libera la grazia e la sensualità della musicista che, per la gioia dei suoi follower, si esibisce in una taranta perfetta, muovendosi naturalmente come una che, quel ritmo passionale ce l’ha, da sempre, nel sangue e lo porta in ogni cosa che fa. Una performance da applausi.