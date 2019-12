Alessandra Amoroso, il dolce gesto del fidanzato durante il concerto

editato in: da

Sembra ieri quando Alessandra Amoroso ha vinto l’ottava edizione di Amici. Invece era il 2009, e da allora sono passati ben dieci anni. Per celebrare questo importante traguardo la cantante, che sin dagli esordi ha incantato tutti con la sua voce, si è esibita in un concerto straordinario mandato in onda su Italia Uno.

Era solo una ragazza quando ha vinto il talent show di Maria De Filippi, oggi è una donna con anni di carriera alle spalle. Con Immobile, brano inedito cantato per la prima volta ad Amici, la Amoroso aveva però già convinto tutti: sarebbe diventata una cantante di successo. E così è stato. Eppure, nonostante l’innegabile talento e la smisurata passione, Alessandra non credeva di poter arrivare fino a qui:

Ho fatto la commessa, l’animatrice turistica, ho lavorato in un’agenzia immobiliare. La verità – ha affermato l’Amoroso – è che non ho mai pensato che il mio amore per la musica sarebbe mai potuto diventare davvero il mio lavoro, ci avevo rinunciato.

La Amoroso non potrebbe essere più felice di così per il suo percorso. Al centro dei suoi pensieri, in questo importante momento, i suoi fan, che l’hanno sempre sostenuta. Ed è proprio a loro che la cantante ha dedicato il concerto, che si è trasformato in un vero e proprio show televisivo. Ha, infatti, affermato:

Non ce la faccio a pensare a loro come semplici fan. Con loro ho sentito un abbraccio famigliare, ho trovato persone che si preoccupavano della mia persona. Io sarei niente senza di loro: hanno fatto sì che io fossi quella che sono oggi. Ci sono ragazzi e ragazze che mi seguono da tanti anni e nel frattempo sono cresciuti, si sono sposati, hanno fatto figli: mi sento loro amica, loro sorella.

Ma a sostenerla non ci sono solo i suoi fan. La cantante, infatti, ha guardato la messa in onda su Italia 1 del suo concerto insieme al fidanzato Stefano Settepani. I due hanno documentato la divertente serata tramite stories sui loro profili Instagram. E, agli occhi, saltano subito le parole che il compagno della Amoroso le ha dedicato:

Tutta la vita…

L’Amoroso e Settepani, che sono fidanzati da circa tre anni, formano una coppia affiatata e innamoratissima. Seppur sempre riservatissimi, il loro amore non passa inosservato e molti iniziano a chiedersi quando decideranno di fare il grande passo. Alessandra e Stefano ancora non ne parlano, almeno pubblicamente, e, per adesso, si godono questo importante traguardo della cantante.