Alessandra Amoroso e il fidanzato in crisi: le prove e l’indiscrezione

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani sarebbero in crisi: a lanciare l’indiscrezione sulla vita sentimentale della cantante è stato il settimanale Chi. Sulle pagine del numero uscito il 29 gennaio 2020 si parla infatti di un momento non certo facile tra la voce di successi come Mambo Salentino e Sarò Libera e il compagno, produttore esecutivo al suo fianco da 4 anni.

Alessandra Amoroso e Stefano Settepani, di base molto riservati sulla loro vita privata – ha infatti fatto parlare tanto la scelta di lui, che in occasione del concerto tenuto il 24 dicembre 2019 per i dieci anni di carriera le ha dedicato alcune romantiche Stories su Instagram – sarebbero in crisi per via di visioni differenti sul futuro di coppia.

Secondo quanto rivelato da Signorini, la cantante di Galatina, che compirà 34 anni il prossimo 12 agosto, avrebbe infatti il desiderio di creare una famiglia. Differenti sarebbero invece i progetti di Settepani che, sempre sulla base dell’indiscrezione di Chi, sarebbe totalmente preso dai numerosi impegni lavorativi.

L’uomo, classe 1976 (è nato a Milano ma vive da diversi anni a Roma), è infatti produttore esecutivo di Amici e di altre trasmissioni di Maria De Filippi. Padre di due figlie nate da un precedente rapporto, proprio dietro le quinte del talent di Mediaset ha incontrato nel 2015 Alessandra Amoroso.

Dopo quattro anni assieme e l’inizio della convivenza a Roma il rapporto starebbe attraversando un periodo non semplice. Per ora nessuno dei due ha rilasciato commenti su questo gossip. Nonostante il silenzio, a far preoccupare i tantissimi fan di Alessandra Amoroso ci ha pensato una foto pubblicata dalla Amoroso sul suo profilo Instagram (seguito da più di 3 milioni di persone).

L’immagine, tenerissima, ritrae la cantante salentina abbracciata alla nipotina Andrea. Questa la caption:

…Sei la piccola stella che porto nei momenti in cui non ho luce…

#tiamo #zianza

Lo scatto è stato accolto con tantissimi commenti, tutti all’insegna dei complimenti per la dolcezza della bimba (c’è chi ha notato anche la loro somiglianza). Nessun riferimento specifico alle presunte “nuvole” che, a quanto pare, starebbero caratterizzando la vita sentimentale di una delle cantanti italiane più amate.