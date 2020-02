editato in: da

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Alena Seredova sorride su Instagram dopo l’annuncio della gravidanza. L’ex moglie di Buffon aspetta un figlio da Alessandro Nasi, il manager a cui è legata da diversi anni e che le ha fatto battere il cuore dopo il divorzio. La modella è già mamma di David Lee e Louis Thomas, frutto del matrimonio con il portiere, oggi innamorato di Ilaria D’Amico, da cui ha avuto il figlio Leopoldo Mattia.

La notizia della gravidanza di Alena è arrivata a sorpresa e ha stupito tutti. Su Instagram la modella ha postato uno scatto in cui mostrava il pancione accarezzato dalle sue mani e da quelle del compagno. “Noi. Tu. Quando l’amore regala la vita. Per sempre”, ha scritto. Mentre ha commentato un altro scatto spiegando: “La cicogna arriverà a giugno! Ora è il nostro amore e non vediamo l’ora”.

Alena è incinta di quattro mesi e non ha ancora svelato il sesso del nascituro, nel frattempo si gode uno dei periodi più felici della sua vita. Dopo il dolore per la separazione da Buffon, la Seredova è riuscita a ricostruire un’esistenza fatta di amore e su Instagram non nasconde la sua gioia. Nell’ultima immagine pubblicata dalla showgirl il suo sorriso è radioso, mentre si scatta una foto. Gli abiti morbidi nascondono appena la pancia che cresce e Alena è davvero stupenda.

Lei e Alessandro Nasi non vedono l’ora di abbracciare il loro bambino dopo una lunga e importante relazione. Il loro amore, nato nel 2015, ha segnato la rinascita della Seredova dopo la sofferenza provata per Gigi Buffon e la scoperta del tradimento dalla radio. Discreto, sempre presente e romantico: il manager 41enne è il cugino di Lapo e John Elkann, cresciuto negli Stati Uniti e vicepresidente di Exor, la celebre holding di famiglia. Nel momento più difficile è stato lui a prendere per mano Alena e a guidarla verso la felicità che meritava.

“Penso di essere diventata migliore dopo quell’episodio – aveva raccontato qualche tempo fa a Vieni da Me, parlando dell’addio all’ex marito -, sono stata fortunata, abbiamo ancora una famiglia equilibrata, da una parte e dall’altra”.