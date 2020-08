Alena Seredova riabbraccia Nasi: innamorati e felici dopo la nascita di Vivienne

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Alena Seredova è sempre bellissima e, dopo la nascita della sua terzogenita, la piccola Vivienne, sembra ancora più radiosa. Ora si gode le vacanze estive con la sua splendida famiglia: il compagno, Alessandro Nasi, l’ha raggiunta da poco e finalmente si sono potuti riabbracciare.

Dopo la turbolenta separazione da Gianluigi Buffon e le tantissime indiscrezioni che si sono susseguite sul loro conto, la splendida modella ceca ha ritrovato il sorriso accanto all’imprenditore Alessandro Nasi, con la quale è fidanzata ormai da diversi anni. E poche settimane fa la loro bellissima famiglia si è allargata, con l’arrivo di Vivienne Charlotte. La piccola è la prima figlia della coppia, ma Alena ha già due figli nati dalla sua precedente relazione con il portiere bianconero, David Lee e Louis Thomas.

Molto seguita sul suo profilo Instagram, la Seredova sta intrattenendo i suoi fan con tenerissime foto delle sue vacanze in famiglia. Da qualche tempo ha lasciato la calda e afosa Torino trasferendosi al mare, e più precisamente a Forte dei Marmi, dove trascorre le giornate in spiaggia con i bimbi o a fare lunghe passeggiate in bicicletta con sua sorella, che l’ha raggiunta in un secondo momento. Alessandro Nasi, a quanto pare, non è però sempre presente: probabilmente i suoi impegni lavorativi lo tengono ancorato in città, ma quando può si precipita dai suoi amori.

E così, felice per il weekend da trascorrere insieme al suo compagno, Alena Seredova ha condiviso con i follower un dolce scatto di famiglia: lei e Alessandro in piscina si godono i caldi raggi del sole, mentre la modella stringe tra le sue braccia la piccola Vivienne, tenerissima con un costumino intero rosso e un cappellino a fiori. “Finalmente insieme” – scrive semplicemente Alena a didascalia della foto: dopo giorni di lontananza, riabbracciare il fidanzato è una grande gioia.

La nascita della figlioletta sembra aver rafforzato il loro già grande amore. D’altronde, come la Seredova aveva rivelato quando era in dolce attesa, lei e Alessandro avevano molto desiderato un altro bimbo. L’annuncio della gravidanza era arrivato lo scorso gennaio, quando ormai il pancione non poteva più essere nascosto. E il 19 maggio 2020 il loro sogno si è avverato: su Instagram, la modella aveva annunciato il lieto evento, con una foto bellissima che ha commosso i fan.