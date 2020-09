Alena Seredova raggiante su Instagram con Alessandro Nasi: mai così felice

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

L’estate è finita, ma Alena Seredova sta ancora vivendo giorni di grande serenità in compagnia della sua bellissima famiglia, godendosi gli ultimi caldi raggi di sole. Su Instagram, la showgirl e modella ceca ha condiviso alcuni istanti felici assieme al compagno Alessandro Nasi e alla figlioletta Vivienne Charlotte.

Splendida come non mai e molto radiosa, Alena Seredova ha recentemente pubblicato diverse foto che la ritraggono impegnata a godere del calore della sua famiglia. Ormai tornata a casa nella sua Torino, dopo aver trascorso le vacanze estive a Forte dei Marmi, la modella ha deciso di condividere la sua felicità con i fan, e così su Instagram abbiamo potuto ammirare alcuni scatti che la vedono accanto al compagno. Lei e Alessandro Nasi stanno insieme già da alcuni anni, e solo qualche mese fa hanno coronato il loro sogno con la nascita di Vivienne – terza figlia per la Seredova, primogenita invece per l’imprenditore.

È evidente che le polemiche per la fine del suo amore con Gianluigi Buffon e la sofferenza che queste le hanno causato sono ormai lontane anni luce. Alena ha ritrovato il sorriso proprio grazie all’amore di Alessandro, e oggi sono una famiglia stupenda. Sui social, la modella ama condividere istantanee della sua vita quotidiana, in cui si destreggia abilmente tra una serena relazione di coppia e una frenetica routine da mamma tris: oltre a Vivienne, infatti, la Seredova ha altri due figli (David Lee e Louis Thomas), nati dalla sua relazione con Buffon.

Qualche giorno fa, ospite di Silvia Toffanin, la showgirl era tornata a parlare della sua gravidanza e di un parto un po’ difficile, che l’aveva fatta molto preoccupare. La piccola, infatti, aveva una spalla lussata e i medici hanno dovuto faticare per farla venire al mondo. Tuttavia, la felicità nell’abbracciare la neonata ha cancellato ogni brutto ricordo, e oggi la Seredova è orgogliosa della sua famiglia allargata.

Anche i timori riguardanti l’arrivo di un altro bebè in casa si sono sciolti come neve al sole quando Alena ha notato i piccoli gesti che i suoi figli più grandi hanno subito adottato nei confronti di Vivienne: “Sono molto protettivi con lei, e la bimba è innamorata di loro. Appena arrivano da scuola le si illumina lo sguardo” – ha rivelato ai microfoni di Verissimo.