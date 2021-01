Alena Seredova, lezioni di cucina per Vivienne: la foto su Instagram è dolcissima

editato in: da

Alena Seredova mamma: foto dolcissime su Instagram

Alena Seredova è una mamma felice e orgogliosa, e sui social condivide spesso bellissime foto dei suoi figli. Per Vivienne, l’ultima arrivata della famiglia, è già ora di iniziare a mettere “le mani in pasta”: l’immagine, pubblicata su Instagram, è davvero tenerissima.

“Prima lezione di cucina” – spiega Alena Seredova a didascalia di uno scatto che la vede impegnata nella preparazione di qualche leccornia per i suoi bimbi. La particolarità? L’ex modella ceca indossa il marsupio, da cui spunta un’attentissima Vivienne, pronta a non perdersi neanche un movimento della sua mamma. Dallo sguardo concentrato della piccina, appare evidente il suo entusiasmo per ciò che sta accadendo in cucina: che abbia un futuro tra i fornelli? Di certo, Alena le trasmetterà la sua passione.

La foto è bellissima, e in poche ore ha fatto il pieno di commenti da parte dei fan. La Seredova, d’altronde, adora mostrare al mondo la sua splendida famiglia, e negli ultimi mesi Vivienne è divenuta la vera star del suo profilo Instagram. Nata lo scorso maggio 2020 dalla relazione di Alena con l’imprenditore Alessandro Nasi, la bimba è stata accolta in casa con grande calore. Louis Thomas e David Lee – i due figli che l’ex modella ha avuto dalla lunga storia d’amore con il portiere Gigi Buffon – sono stati felicissimi e, sin dal primo momento, si sono dimostrati dei fratelli maggiori davvero speciali.

Alena sta trascorrendo il suo tempo con i bambini, e proprio Vivienne è spesso protagonista delle foto social più amate dai fan. Il primo Natale insieme, la prima neve che ha sorpreso la piccina, le sue prime pappe: tutte tappe importantissime, che l’ex moglie di Buffon ha immortalato nel suo album dei ricordi. Nelle scorse settimane, ha dovuto affrontare una sfida complicata. La Seredova ha infatti scoperto di essere positiva al Coronavirus e, per proteggere la sua famiglia, si è immediatamente allontanata dalla bimba: “Sono passati 15 giorni e non vedo l’ora di abbracciarla” – aveva svelato su Instagram.

Per Vivienne sarà stato sicuramente difficile dover fare a meno della mamma per qualche giorno, ma per fortuna alla fine è andato tutto per il meglio. E ora le due sono tornate ad essere inseparabili, pronte a recuperare il tempo perso a causa della quarantena.