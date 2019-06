Alena Seredova, su Instagram il selfie ironico sulla D’Amico

editato in: da

Alena Seredova regina di ironia. La modella ed ex di Gigi Buffon ha conquistato tutti con un selfie ironico dedicato a Ilaria D’Amico.

La giornalista, come è noto, da tempo è legata al portiere. Un amore nato quando Buffon era ancora sposato con la Seredova, che ha creato molto dolore alla showgirl. Oggi Alena è felice accanto ad Alessandro Nasi, il manager che ha conquistato il suo cuore dopo il divorzio da Gigi, ma non dimentica le sofferenze del passato e quel tradimento che ha cambiato per sempre la sua vita.

“Scoprii che mi tradiva dai giornali” ha raccontato qualche tempo fa, senza nascondere l’amarezza per una storia d’amore finita nel peggiore dei modi. In questi anni la Seredova è sempre rimasta in silenzio per il bene dei figli, David Lee e Louis Thomas, ma ultimamente ha iniziato a togliersi qualche sassolino dalla scarpa.

L’ultimo arriva da Instagram, dove Alfonso Signorini ha pubblicato su Instagram uno scatto di Alena davvero particolare. Nell’immagine la modella sorride, indicando un cartellone pubblicitario con scritto: “D’Amico, ti puoi fidare”. Un riferimento, nemmeno troppo velato, alle vicende passate che hanno visto coinvolta la Seredova, Ilaria D’Amico e Gigi Buffon in un triangolo che ha creato scalpore e gossip.

La storia d’amore con il portiere è arrivata nel 2014 e da allora Alena ha ricostruito con coraggio e forza di volontà la sua vita. Accanto a lei Alessandro Nasi, ma soprattutto i figli, per cui si è battuta, cercando di regalargli la serenità che meritavano. Oggi Buffon si è rifatto una vita con la D’Amico, da cui ha avuto il piccolo Leopoldo Mattia, ma non ha mai voluto commentare il tradimento e i pettegolezzi che l’hanno visto coinvolto.

Lo stesso vale per la giornalista sportiva, che è sempre rimasta in silenzio anche di fronte a qualche provocazione. E viene da chiedersi se lo farà anche ora.