Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi: svelato il sesso del terzo figlio

Alena Seredova incinta di Alessandro Nasi

Dopo l’annuncio della gravidanza, Alena Seredova ha finalmente svelato il sesso del terzo figlio. La modella è incinta del compagno Alessandro Nasi, arrivato nella sua vita dopo l’addio a Gigi Buffon. Un grande amore che regalerà ad Alena una bambina. A svelarlo il settimanale Chi, secondo cui la Seredova sarebbe in attesa di una femminuccia.

Qualche giorno fa l’ex di Buffon aveva annunciato la gravidanza su Instagram, postando una tenera foto in cui le sue mani e quelle di Nasi sfioravano il pancione. La modella aveva confermato che il parto sarà a giugno, ma non aveva risposto a chi le chiedeva il sesso del nascituro. Ora il mistero sembra risolto: Alena avrà una piccola. Un vero e proprio sogno per la showgirl che ha già due figli maschi: David Lee e Louis Thomas frutto del matrimonio con il portiere della Nazionale.

Per la Seredova questo è un periodo magico. La showgirl è stata paparazzata dal settimanale Chi mentre passeggiava per le vie del centro di Roma in compagnia di Pavla Vrbova, sua amica. Nelle immagini Alena è sorridente e bellissima, con le forme che spuntano dal cappotto. Le due amiche camminano chiacchierando, poi entrano in un grande store di abbigliamento e la modella si dirige immediatamente verso il reparto dedicato alle bambine. Una piccola anticipazione di quello che aspetterà Alena nei prossimi mesi e la conferma sul sesso del piccolo in arrivo.

41 anni, una lunga carriera e una bellezza prorompente, Alena ha ritrovato la felicità dopo un periodo difficile, segnato dal tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico e il divorzio. Un amore, quello per il calciatore, in cui aveva creduto fermamente e finito nel peggiore di modi nel 2014 con lei che scopre la nuova relazione di Buffon tramite la radio. Oggi i rapporti fra i due, dopo la burrasca, sono molto più distesi, e la Seredova si gode la ritrovata serenità accanto ad Alessandro Nasi e ai due figli, che presto accoglieranno una sorellina.