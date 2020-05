Alena Seredova è di nuovo mamma: l’annuncio su Instagram

editato in: da

Alena Seredova è diventata mamma per la terza volta, è nata la sua principessa, come lei stessa scrive su Instagram.

Dopo due figli maschi, avuti da Gigi Buffon, la Seredova corona il sogno di avere una femminuccia. La piccola è nata dall’amore di Alena per il compagno Alessandro Nasi. A noi aveva raccontato in una recente intervista la sua gravidanza in questo momento difficile a causa dell’emergenza sanitaria.

A dare il lieto annuncio è la stessa modella che su Instagram ha pubblicato la prima foto della sua piccolina o meglio un dettaglio, la manina che stringe le dita della mamma.