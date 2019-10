Alena Seredova cambia look: la trasformazione su Instagram

editato in: da

Alena Seredova cambia look e mostra la trasformazione su Instagram. La modella ed ex compagna di Gigi Buffon ha deciso di darci un taglio, optando per la frangetta e sfoggiando i capelli ricci. Un look molto diverso rispetto a quello a cui ha abituato i suoi fan, che l’hanno sempre vista con i capelli liscissimi.

Per completare la metamorfosi, Alena ha scelto per la sua chioma un colore molto più scuro del solito. Un castano caffè tendente al nero, che le dona moltissimo. A 41 anni la showgirl originaria della Repubblica Ceca è ancora bellissima e può senza dubbio permettersi qualsiasi colpo di testa. Ne sono convinti anche i tantissimi follower che si sono complimentati con lei, definendola “divina”, “bellissima” e “meravigliosa”.

Ma c’è anche chi non sembra convinto del cambiamento. “Mi dispiace, ma non sembri più tu” ha scritto un fan, senza però ricevere risposta. Nella foto postata su Instagram, Alena appare sorridente e felice. La modella sta vivendo un periodo particolarmente sereno dopo l’addio a Gigi Buffon. Accanto a lei, ormai da tempo, c’è l’imprenditore Alessandro Nasi, l’uomo che le ha regalato il sorriso dopo il divorzio.

I figli Louis Thomas e David Lee crescono e sembrano aver ereditato la bellezza dalla loro mamma. Anche il rapporto con il portiere sembra migliorato, come aveva confessato la stessa Seredova qualche tempo fa. “Il nostro rapporto è quello di due persone intelligenti che comunque rimarranno legate per tutta la vita – aveva detto a I Lunatici -, visto che abbiamo due figli. Non si può cancellare, non si può modificare. Io non dimentico il passato”.

Un amore nato nel 2005 e vissuto alla luce del sole nel 2006, l’anno dei Mondiali vinti dall’Italia. Poi la nascita del primogenito, Louis Thomas, nel 2007, e quella di David Lee nel 2009. Due anni dopo c’erano state le nozze celebrate a Praga, nella cattedrale di San Vito, a Hradcany, e la festa al Twiga, a Forte dei Marmi, con più di 300 invitati.

Una favola d’amore finita nel peggiore dei modi, con lei che scopre del tradimento di Buffon con Ilaria D’Amico dai giornali e tanta rabbia che Alena non ha mai nascosto. La showgirl è passata attraverso la sofferenza e ha vissuto il suo personale inferno sino alla rinascita, arrivata con una nuova vita insieme ai figli e al compagno.