Alec e Hilaria Baldwin, secondo aborto in un anno: il messaggio su Instagram

Alec e Hilaria Baldwin annunciano il secondo aborto in un anno con un video struggente su Instagram. L’attore e la moglie aspettavano il quinto figlio, una femminuccia, ma la gioia si è trasformata, purtroppo, nel dolore per la perdita. A raccontare la sofferenza è stata proprio l’ex insegnante di yoga con una clip pubblicata sui social.

Nel video Hilaria è con la figlia Carmen Gabriela di 6 anni. La piccola abbraccia la sua mamma e cerca di consolarla, la tristezza è evidente sul viso della moglie di Alec Baldwin.

“Siamo molto tristi di condividere che oggi abbiamo saputo che il nostro bambino è morto a 4 mesi – ha raccontato Hilaria -. Vogliamo che sappiate che anche se non stiamo bene adesso, lo saremo. Siamo così fortunati con i nostri quattro bambini sani, e questo non lo dimenticheremo mai”.

La moglie del divo di Hollywood ha confessato che la perdita per lei è stato uno shock. La scoperta è arrivata durante una visita due mesi dopo l’annuncio della gravidanza. Alec e Hilaria avevano deciso di condividere da subito la gioia per l’arrivo della piccola, pubblicando un video in cui, spogliando alcune bambole, scoprivano il sesso del bimbo in arrivo.

“Faremo del nostro meglio” ha aggiunto Hilaria, promettendo alla primogenita che le regalerà la tanto desiderata sorellina. Poi ha chiesto ai paparazzi di stare lontano dalla famiglia per un po’ rispettando il dolore per l’aborto: “È tutto quello che chiedo” ha detto.

La coppia ha già quattro figli: Carmen Gabriela, 6 anni, Rafael Thomas, 4 anni, Leonardo Ángel Charles, 3, e Romeo Alejandro David, che ha 17 mesi. Solo qualche mese fa Hilaria era stata costretta ad affrontare il dolore per un’altra perdita. “Sono incinta, ma il bambino non cresce” aveva confessato, temendo un aborto che poco dopo si era verificato. La coppia non si era arresa, e tempo dopo aveva annunciato l’arrivo di un altro bambino.