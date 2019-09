Alberto Urso, il bacio a Maria De Filippi fa il pieno di Like su Instagram

editato in: da

Un legame fortissimo, raccontato in un bacio: Alberto Urso e Maria De Filippi fanno il pieno di Like su Instagram grazie a uno scatto.

Si tratta di una foto in cui il giovane tenore abbraccia la conduttrice di Amici, dandole anche un bacio sul collo. Un’immagine tenerissima che è piaciuta molto ai fan della trasmissione. Alberto ha trionfato nella scorsa edizione del talent di Canale Cinque, conquistando il pubblico, ma soprattutto la presentatrice.

Quest’anno Maria ha voluto che l’artista tornasse in trasmissione, ma questa volta nei panni di coach della Squadra Blu di Amici Celebrities, pronto a scontrarsi con la Squadra Bianca guidata da Giordana Angi. Il rapporto con la De Filippi nell’ultimo periodo è diventato ancora più forte. Negli anni la conduttrice ha creato con alcuni ragazzi di Amici dei legami indissolubili.

Basti pensare ad Alessandra Amoroso, che è stata l’ospite della seconda puntata di Amici Celebrities, oppure a Emma Marrone, che Maria non ha mai abbandonato sostenendola anche nei momenti più difficili. Nel suo cuore c’è spazio anche per Marco Carta, uno dei primi vincitori di Amici, che ha difeso dall’accusa di aver commesso un furto alla Rinascente di Milano.

Nella foto Maria e Alberto appaiono molto affiatati. Prima lui abbraccia la sua mentore, poi e bacia teneramente il collo. La De Filippi ride felice. Il tenore ha commentato la foto con un cuore rosso, facendo il pieno di Like. Nel frattempo si prepara a conquistare il mondo con il suo primo tour con la benedizione di Maria che è sempre al suo fianco.

“Il successo non è semplice da gestire, è vero – ha confessato al settimanale Chi -, ma bisogna restare con i piedi per terra. Io sono molto preso dal lavoro, non mi posso distrarre ed è una fortuna. Forse l’accademia di Amici mi ha aiutato anche in questo, a tenere la concentrazione. Sei mesi lì dentro sono stati preziosissimi e non dimentico quello che Maria e il suo team hanno fatto per m, saranno sempre in ogni nota che canto”.