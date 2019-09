Alberto Mezzetti, duro attacco a Barbara D’Urso. Lei reagisce così

editato in: da

Il duro sfogo social di Alberto Mezzetti contro Barbara D’Urso è diventato ben presto un vero e proprio caso mediatico. L’ex vincitore del Grande Fratello 15 ha lanciato pesanti accuse alla conduttrice di Canale 5, che hanno fatto letteralmente il giro del web. Ma che cosa è successo?

Cerchiamo di fare chiarezza sulla questione. Alberto, dopo aver vinto la 15esima edizione del reality show, è diventato una star di Instagram. E proprio lui, che non aveva mai nascosto di avere un debole per la D’Urso, sembrava molto vicino alla conduttrice. Diverse storie di Instagram li aveva visti protagonisti insieme, tanto da aver scatenato il gossip con la loro presunta liaison amorosa. Ma da qualche tempo a questa parte le cose sembrano essere notevolmente cambiate. Di Mezzetti non si è più sentito parlare, nonostante abbia trionfato poco più di un anno fa durante un’edizione del Grande Fratello piuttosto chiacchierata – e sicuramente molto seguita dal pubblico.

Sentitosi messo in disparte, Alberto ha deciso di esternare tutto il suo disappunto con una serie di video pubblicati tra le sue storie di Instagram. Filmati in cui, senza mezzi termini, accusa Barbara di averlo “cancellato” dalla tv italiana. “Oggi ho avuto la conferma che la signora Barbara D’Urso mi ha completamente escluso dal panorama televisivo. Infatti oggi sta presentando Gianmarco Onestini che è al Grande Fratello spagnolo” – ha esordito sui social. “Io sono per la meritocrazia e per le pari opportunità per tutti. Io sono stato vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al GF in Brasile, e nessuno ha parlato di me, neanche la stampa, perché secondo me lei controlla tutto“.

Parole davvero pesanti, che hanno diviso il pubblico in due: da una parte chi si schiera al suo fianco, sostenendolo con messaggi di incoraggiamento. Dall’altra gli haters, che hanno colto l’occasione per attaccarlo duramente. Ma Alberto non aveva ancora finito di sfogarsi. Qualche ora dopo ha rimarcato i suoi sentimenti con un post che non lascia dubbi in merito alla sua amarezza: “A questo punto avresti potuto tagliarmi i capelli come Sansone, come ti avevo concesso” – ha rivelato, facendo riferimento a quando la D’Urso, entrata nella casa più spiata d’Italia, aveva avuto l’opportunità di dare una sforbiciata alla sua folta chioma.

Invece all’uscita del GF, malgrado sia stato testimonial, cantante con un disco in classifica e abbia alzato lo share di 15 punti al Grande Fratello brasiliano, sono stato ripetutamente ignorato, non sono mai stato invitato in alcun studio televisivo, malgrado fossi il vincitore in carica del GF 2018 e non ho avuto risposta nemmeno riguardo all’interruzione delle 11 puntate di tutorial girate con mia nonna. Onestini, al quale faccio il mio in bocca al lupo, oggi ha avuto elogi ed applausi. Non chiedo nulla! Non amo le polemiche, ma sono una persona vera e mi sento di esternare quello che ho vissuto.

Ora Alberto, il “Tarzan di Viterbo”, è in attesa di una risposta da Barbara D’Urso. E lei come ha reagito a questo sfogo? Basta sbirciare tra le sue storie di Instagram per vedere come la conduttrice sia impegnatissima negli ultimi preparativi per l’esordio della nuova stagione di Live – Non è la D’Urso, la cui prima puntata andrà in onda domani sera, domenica 15 settembre 2019. Al momento, dunque, Barbara non sembra intenzionata a prestare orecchio alle lamentele dell’ex vincitore del GF.