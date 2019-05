Alberto Mezzetti scrive alla D’Urso: “Ho fatto qualcosa di sbagliato?”

editato in: da

Alberto Mezzetti scrive a Barbara D’Urso dopo che i due si sono allontanati in seguito alla fine del Grande Fratello.

Un anno fa il Tarzan di Viterbo entrava nella casa di Cinecittà, trionfando nella nuova edizione condotta da Barbara D’Urso. Sin dalle prime puntate il modello aveva mostrato un forte interesse nei confronti della presentatrice, corteggiandola e riempiendola di complimenti.

Terminato il reality i due avevano iniziato a frequentarsi, fra gossip, dichiarazioni importanti e indizi su Instagram. Poi l’addio con l’inizio delle riprese della Dottoressa Giò e un allontanamento che è diventato definitivo. In questi giorni Alberto Mezzetti ha deciso di scrivere a Barbara D’Urso, per capire cosa sia accaduto fra loro.

Secondo quanto rivelato dal modello di Viterbo, la conduttrice avrebbe smesso di rispondere alle sue chiamate, ma lui non riesce a spiegarsi il perché. “Una volta fuori dal reality è nata tra noi un’amicizia speciale – ha confessato Mezzetti sul settimanale DiPiù -. Purtroppo, però, dopo una bella sintonia, negli ultimi mesi parlare con te è diventato impossibile. Ho fatto qualcosa di sbagliato? Fino a giugno eravamo molto vicini, si prospettava una stagione televisiva interessante, e io ero molto curioso di questa nuova esperienza”.

A quanto pare l’ex vincitore del GF e la presentatrice avrebbero dovuto realizzare alcuni progetti insieme, ma la D’Urso avrebbe iniziato ad innervosirsi a causa dei gossip su una loro presunta love story. “Poi le voci su una nostra ipotetica relazione sono diventate sempre più incalzati – ha svelato Mezzetti – e ho notato che tutto questo ti infastidiva”.

Alberto ha poi lanciato un appello alla D’Urso, chiedendole di capire cosa sia realmente accaduto fra loro e perché la conduttrice non ha più voluto avere nulla a che fare con lui. “Forse il fatto che la gente pensasse a una nostra relazione ha compromesso il nostro rapporto lavorativo e mi hai voluto allontanare?” ha ipotizzato. Ora non resta che capire se Barbara si farà avanti oppure no, per chiarire la situazione.