Alberto Mezzetti lancia un nuovo appello alla D’Urso. E chiede aiuto a Mara Venier

Alberto Mezzetti non molla e torna a parlare di Barbara D’Urso dopo che la conduttrice si è allontanata da lui.

Ex vincitore del Grande Fratello e famoso modello, Mezzetti aveva stregato la presentatrice, tanto che si era parlato di un flirt fra i due. Il Tarzan di Viterbo era entrato nel bunker di Cinecittà dichiarando il suo amore per la D’Urso e anche dopo la fine del reality aveva continuato a corteggiarla.

Fra cene, incontri segreti e video su Instagram, sembrava che fra Barbara e Alberto fosse nato qualcosa. Poi l’addio improvviso e i tanti impegni della presentatrice che hanno portato alla fine del rapporto. Qualche tempo fa Mezzetti aveva rilasciato un’intervista piuttosto dura in cui accusava la D’Urso di ignorarlo e di non averlo più invitato in tv, chiedendole cosa fosse cambiato fra loro.

La regina di Canale Cinque però non ha replicato, nonostante ciò il modello sembra deciso a non mollare e, in una nuova intervista, si è rivolto nuovamente alla D’Urso. “Non ha risposto, né in pubblico né in privato – ha svelato al settimanale Vero -. Anche io mi sono fatto delle domande ma non penso di aver fatto niente di sbagliato. L’ho rispettata così come rispetto tutti. Le vorrei dire di sdrammatizzare questa situazione che si è creata tra di noi. Tra di noi c’era solo amicizia, ma molti pensavano che potesse esserci un flirt e la cosa probabilmente l’ha infastidita”.

Da qualche tempo Alberto è assente dal piccolo schermo, mentre ha ottenuto un grande successo in Brasile, dove ha partecipato alla versione brasiliana del GF. “Sono molto attivo – ha spiegato – : ho aperto, una onlus, sono testimonial di un brand, ho fatto vari corsi artistici per essere pronto a qualunque evenienza, a settembre sarò sul set della fiction I Legionari, ho preso parte a oltre settanta eventi. Ho vinto il GF, votato da un milione e 800mila spettatori che mi vorrebbero rivedere. E su Instagram ho 400mila follower. Ma chi guarda Barbara D’Urso probabilmente non ha Instagram”.

Nel corso della chiacchierata con il giornalista, Mezzetti si è rivolto anche a Mara Venier, candidandosi come ospite televisivo. Un piccolo smacco alla D’Urso, visto che le due conduttrici sono in guerra ormai da un anno. “Questo è un momento scarso per quanto riguarda i personaggi televisivi in Italia – ha detto il modello -. Io potrei funzionare e non capisco questo disinteresse nei miei confronti”.