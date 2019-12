Alberto Mezzetti sulla D’Urso: “Dopo la cena c’è stato molto di più”

editato in: da

Alberto Mezzetti torna a parlare di Barbara D’Urso e svela che fra i due ci sarebbe stata molto più di una semplice cena. Lo fa su Instagram, raccontando quello che, a suo dire, sarebbe stato un incontro romantico, finito molto presto. L’ex vincitore del Grande Fratello non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti della conduttrice, corteggiata sin da quando si trovava nel bunker di Cinecittà.

Terminato il reality, Alberto era uscito a cena con la D’Urso e aveva raccontato in un’intervista un incontro amichevole davanti a un piatto di pasta. Poco dopo aveva confessato di essere l’uomo misterioso che appariva spesso nelle Stories di Barbara. La presentatrice aveva smentito il flirt, parlando di una semplice amicizia.

Secondo Mezzetti però le cose sarebbero andate diversamente. “La verità è che dopo la cena c’è stato molto di più – ha scritto su Instagram, postando uno scatto in cui balla un lento con la D’Urso -, ma poi le cose belle finiscono purtroppo .. e dovrebbe rimanere il bene non l’odio; l’amicizia è eterna. Ti vorrò sempre bene e rimarrai un bellissimo ricordo”.

Poco dopo Alberto ha specificato la sua posizione nelle Stories di Instagram, affermando di aver raccontato tutta la verità allo scopo di fare pace con Barbara D’Urso. “Non ho nessuna intenzione di speculare o vendere notizie – ha detto -, ma sono due anni che mi sento dire che sono adatto per programmi ma prima devo risolvere una questione. La risolvo nell’unico modo che conosco, senza giri di parole e senza speculare. Non mi sento di aver mancato di rispetto a nessuno, avrei mancato di rispetto a me stesso se avessi continuato a tacere o dire cose a metà”.

Qualche mese fa il Tarzan di Viterbo aveva rilasciato una lunga intervista in cui indicava la D’Urso come la responsabile della sua assenza dalla tv, affermando che l’aveva escluso dai suoi programmi. “Oggi sta presentando Gianmarco Onestini al Grande Fratello spagnolo – aveva detto il 35enne -, mentre di me che sono stato il vincitore della scorsa edizione, e sono stato anche concorrente al Gf in Brasile non ne ha parlato nessuno, nemmeno la stampa perché secondo me lei controlla tutto”.