Alberto Angela compie 58 anni: festeggia in San Pietro e diventa star di Instagram

Alberto Angela: 15 cose che non sai sull’uomo delle “Meraviglie”

Alberto Angela compie 58 anni. È nato infatti l’8 aprile 1962. Anche per lui è un compleanno in quarantena, ma il suo modo di festeggiarlo è speciale.

Infatti, lo farà a San Pietro, ovviamente in modo virtuale. O meglio, Rai 1 festeggia il compleanno del divulgatore scientifico più famoso d’Italia (dopo suo papà Piero Angela), riproponendo Stanotte a San Pietro tra le meraviglie del Vaticano, uno dei documentari più suggestivi, realizzati da Alberto.

Dopo le immagini toccanti di Papa Francesco che prega in una Piazza San Pietro completamente deserta e bagnata dalla pioggia, ora tocca ad Alberto Angela far vivere emozioni e suggestioni dal Vaticano.

C’è grande attesa per questa replica. E intanto i numerosissimi fa di Alberto lo eleggono star dei social suo malgrado. Migliaia i messaggi di auguri arrivati via Instagram, nonostante l’ultimo post pubblicato sul suo profilo ufficiale risale al 25 gennaio. Qualcuno commentando il suo lavoro, scrive: “Grazie Angela, per quel suo garbo inestimabile e senza tempo”. E ancora: “Piero e Alberto Angela, due Signori che da trent’anni ospito in casa mia. Grazie, grazie, grazie”.

Alberto, come disse una volta, si sente fortunato perché ha fatto della sua passione – la paleontologia – la sua vita, come riporta La Repubblica che lo cita: “Il brivido di un sito archeologico non è paragonabile a nulla. Lì c’è il fascino, mistero, attesa; c’è la sensazione di ritrovare un percorso momentaneamente sepolto e tu sei il ricercatore in grado di ricollegare il passato al presente. Ho scavato per dieci anni e nei luoghi più sperduti del pianeta”.

In televisione debutta come autore nel 1989 e l’anno dopo come conduttore. Parla correttamente quattro lingue, ha ricevuto numerosissimi premi, lauree honoris causa, ha pubblicato libri, molti in collaborazione con papà Piero, e ha tre figli, Riccardo, Edoardo e Alessandro, che promettono bene.