Alberto Angela batte (di nuovo) la De Filippi e commenta la vittoria

Alberto Angela trionfa il sabato sera e batte di nuovo Amici Celebrities di Maria De Filippi con il suo Ulisse, il piacere della scoperta.

L’ormai collaudato format di Canale Cinque è stato superato dal programma di divulgazione scientifica. Si è trattato dell’ultimo confronto fra le due trasmissioni visto che dalla prossima settimana Amici Celebrities andrà in onda il mercoledì e verrà condotto da Michelle Hunziker.

Nel frattempo i dati hanno premiato Alberto Angela, sempre più amato e seguito dal pubblico. Ulisse, il piacere della scoperta ha infatti ottenuto uno share del 19.7% con 3 milioni e 821 mila telespettatori, mentre lo show di Maria De Filippi ha registrato uno share del 19.68% con 3.271.455 telespettatori. Intervistato dal Fatto Quotidiano, Alberto Angela ha commentato gli ascolti altissimi e la vittoria contro Amici Celebrities, sorprendendo tutti.

“Non facciamo questi programmi per il risultato – ha detto -, il nostro successo è già andare in onda in prima serata. Dall’altra parte – ha aggiunto parlando dello staff di Maria De Filippi – ci sono gruppi di altissima professionalità, leader del sabato sera. I dati, certo, vanno considerati, ma per me quello che conta è far arrivare la divulgazione scientifica a più persone possibile: sono loro il mio interlocutore. Ed è un risultato che si misura negli anni – ha concluso Angela -, non nelle singole puntate. I dirigenti Rai hanno avuto grande coraggio e l’affezione del pubblico dimostra che abbiamo avuto ragione. Siamo l’unico Paese al mondo che ha lanciato e vinto questa sfida”.

Nel frattempo Amici Celebrities è entrato nel vivo. La sfida, che presto si sposterà al mercoledì, verrà condotta dalle prossime puntate da Michelle Hunziker. In gara ci sono ancora numerosi talenti e, mentre gli eliminati potrebbero tornare in gioco grazie all’ormai celebre pongo-regolamento. Se il format convincerà i telespettatori, come è accaduto con la versione “vip” di Temptation Island, potrebbe tornare anche il prossimo anno, probabilmente con più puntate.