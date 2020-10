Alba Parietti, il toccante messaggio su Instagram per la mamma scomparsa

editato in: da

Venezia 77, la Parietti stravolge il look: total black come Kasia Smutniak. E sono bellissime

Una mamma resta nel cuore per sempre e Alba Parietti racconta tanto della sua, scomparsa ormai dieci anni fa. Lo ha fatto in un post a cuore aperto su Instagram in cui descrive il loro rapporto, ma anche di come sia ancora con lei in ogni istante.

“Mamma mia meravigliosa,farfalla splendida e piena di poesia – scrive la Parietti -. Ti ho amata disperatamente quando non ti capivo, immensamente quando ti ho finalmente potuta raggiungere e tu ti sei fatta prendere. Per sempre sei con me da quanto te ne sei andata quella fredda mattina regalando ad altri la possibilità di vivere ancora grazie alla tua generosità”.

Grazia Dipietromaria era una scrittrice e la showgirl ha parlato del loro legame nell’autobiografia Da qui non se ne va nessuno. Un libro che svela molto del suo passato compresa la schizofrenia di cui soffriva mamma Grazia, che poi è mancata in seguito a un ictus dieci anni fa.

“Sono passati dieci anni oggi da quel giorno, ma sei stata con me in ogni passo, in ogni sguardo, in ogni bellezza, in ogni respiro e lo sarai finché io avrò vita. E non ci sarà momento bello che non dedicherò al tuo ricordo e a quello di papà. La tua energia, la tua stupenda capacità di rendere tutto leggero, la tua voce allegra, soave mi risuona come una melodia, la tua mano mi accarezza e mi consola. Oggi come quando ero bambina e avevo tanta paura. Ti amo Mamma. Sei sempre, sempre, sempre con me”, ha aggiunto la Parietti nel lungo post su Instagram.

Per la showgirl questo non è un periodo facile, solo pochi giorni fa ha dovuto dire addio a Giuseppe Lanza di Scalea, suo ex compagno con cui ha vissuto una bella storia d’amore nei primi anni del Duemila e ancora persona importante nella sua vita.

E infatti la showgirl nel post su Instagram aggiunge: “So che tu e papà siete con Giuseppe, siete le persone che più hanno voluto il mio bene e questo mi fa sentire protetta anche se mi mancate più del sole, perché siete stati la mia vita e le persone che più mi hanno saputo capire e amare di un amore puro che lega le anime all’infinito”.

Parole di profondo affetto che Alba Parietti ha voluto dedicare alla mamma, ma senza dimenticare il ricordo del papà Francesco e del grande legame che l’ha unita a Giuseppe Lanza di Scalea.