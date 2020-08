Alba Parietti ci dà un taglio: il nuovo look su Instagram

editato in: da

“Blondie and rock”, così Alba Parietti ha presentato il suo nuovo look su Instagram: l’opinionista è appena tornata a Milano e, da come si è potuto notare dai suoi aggiornamenti social, la sua prima tappa è stata dalla sua parrucchiera di fiducia. In un video pubblicato prima di recarsi al salone, diceva:

Tornata a Milano e pronta per andare dal parrucchiere: pronta per raccontarvi un sacco di sorprese per questo autunno. Per cominciare, tagliamo quello che c’è di troppo.

Alba Parietti, che già aveva dato un taglio netto alla sua chioma negli utimi mesi dicendo addio a lunghe extensions, ha voluto rinfrescare il suo look, osando per uno shatush più biondo e una piega mossa molto rock, che a lei sta davvero bene. In fondo, quale stile migliore per la showgirl, che con questi capelli esprime al meglio la sua anima ribelle.

La camaleontica Alba, però, ha diviso i suoi fan su Instagram con questo nuovo aspetto: c’è chi è rimasto stregato e chi invece non ha amato particolarmente il cambio immagine, ma la Parietti non si è lasciata abbattere e ha sempre continuato per la sua strada, fiera di come appare e non curante di ciò che gli altri pensano.

“A me piace da morire…non devo piacere a tutti, devo piacere a me”, così Alba ha risposto alle critiche, pubblicando diverse foto dove si mostra con lo sguardo accattivante in alcune, e con un sorriso contagioso in altre. Il suo bob scalato e asimmetrico dai toni tra il dorato e il caramello è sicuramente da copiare e non ci sorprenderebbe vederlo sfoggiare da molte altre celebrità. Ogni suo cambio look ha sempre rispecchiato il suo animo sbarazzino e la sua forte personalità e questo caschetto non è da meno.

In fondo, Alba è sempre stata una trend setter e si è sempre curata molto, ma non per questo ha avuto paura di mostrarsi al naturale: in molte occasioni, sui social si è fatta vedere senza filtri, con i capelli arruffati e senza trucco. Ma la showgirl si piace così ed è questo ciò che la rende ancora più iconica.