Alba Parietti, su Instagram la lettera all’ex Franco Oppini: vecchie ruggini e una stoccata

Vecchie ruggini e una stoccata: Alba Parietti scrive all’ex compagno Franco Oppini su Instagram.

Una lunga lettera schietta e senza filtri, proprio come la showgirl, in cui critica l’ex per il comportamento nei suoi confronti. La Parietti e il comico sono stati legati per 9 anni, convolando a nozze nel 1981, e dal loro amore è nato Francesco, l’unico figlio di Alba a cui è legatissima.

Proprio in nome di quel figlio la 58enne ha deciso di scrivere un messaggio pubblico all’ex marito, stanca di leggere alcune dichiarazioni nei suoi confronti. Quando si incontrarono per la prima volta Franco Oppini faceva parte dei Gatti di Vicolo Miracoli, mentre lei stava conquistando un posto nel mondo dello spettacolo, forte di una bellezza che lasciava senza fiato e di una grande intelligenza.

Un amore grande, ma anche sofferto, di cui oggi la Parietti parla con una certa amarezza. Il motivo? Un finale che, come svela lei stessa, avrebbe preferito evitare e vecchie ruggini che desiderava tenere per sè anziché condividerle in un’intervista.

“Purtroppo – si legge nel post pubblicato su Instagram da Alba -, non è la prima volta, e non ne capisco il motivo essendo noi in ottimi rapporti, che tu racconti l’inizio della nostra storia dicendo che arrivai a teatro, andammo a cena tu mi snobbasti, mi chiedesti di accompagnarti in albergo e io tipo groupie ti segui”.

A innervosire la Parietti, come spiega sui social, sarebbe stata l’immagine della showgirl fatta passare dall’attore. “Per rispetto a nostro figlio, a mio padre che tu adoravi, a me trovo che, anche se tutto ciò fosse stato vero, 9 anni passati insieme, una vita di rispetto reciproco, dovrebbero indurre chiunque dall’evitare simili poco verosimili ricostruzioni, perché ledono non solo la mia dignità, ma anche la tua”.

Poi il racconto, fatto da Alba, dell’incontro con Franco Oppini. Una cena con Jerry Calà, il corteggiamento e un amore travolgente. La Parietti aveva solamente 19 anni e aveva da poco rifiutato la finale di Miss Universo, sognando un futuro in tv. Decisa e stupenda, visse la passione per l’attore, sposandosi e dando alla luce Francesco Oppini.

Oggi il comico e la showgirl hanno un ottimo rapporto anche se non stanno più insieme. Oppini è legato all’astrologa Ada Alberti, mentre Alba è ancora single, dopo diverse storie finite male.

Fortunata nella carriera, la Parietti lo è stata di meno in amore. Con gli uomini ha vissuto rapporti tormentati e difficili, spesso segnati da profonde sofferenze. “Non capirò mai perché, soprattutto gli uomini che più mi hanno amato e sofferto mi hanno denigrata – spiega su Instagram, raccontandosi con grande sincerità -. Spesso per mia manifesta superiorità, capisco la vostra debolezza e ci rido, ma anche la più solida pazienza ha dei limiti”.

“Non mi piace essere descritta come non sono mai stata “una facile” – continua -. Non lo sono in nessun modo e ho rispetto delle storie e dei sentimenti, anche di frustrazione che spesso gli uomini hanno provato nei miei confronti perché so di essere ingombrante, nei ricordi e con le nuove compagne. Ma ci vuole rispetto . Non è la prima volta che capita con te ed è successo anche con altri. Voi uomini siete fragili e avete l’ego poco strutturato. Ti perdono. Baci”.