Alba Parietti difende Morgan dopo la lite con la D’Urso: “Perdono perché voglio essere perdonata”

Alba Parietti difende Morgan dopo le polemiche dei giorni scorsi scoppiate a causa della sua mancata ospitata a Live – Non è la D’Urso. Come è noto il cantante aveva accettato di partecipare alla trasmissione salvo poi tirarsi indietro all’ultimo minuto accusando la conduttrice in un lungo post su Facebook.

Un atteggiamento che era stato criticato duramente dalla stessa Barbara D’Urso nel corso della trasmissione. Ora, a distanza di circa una settimana da quei fatti, la Parietti ha deciso di pubblicato un post su Instagram in cui difende l’amico. “I miei amici sono così diversi tra loro e così diversi da me – ha scritto pubblicando una foto in cui sorride con Morgan -. La cosa importante è non voler cambiare la natura delle persone e imparare ad amarne il bello conoscendone il brutto. Io perdono sempre gli amici a cui voglio bene, prendo quello che mi danno e spesso quel poco è moltissimo, perché è esattamente ciò di cui ho bisogno”.

“Non frequento persone uguali a me mi annoierei da morire – si legge ancora nel post della Parietti -. Perdono perché voglio essere perdonata e amo perché voglio essere amata. Io critico con affetto perché da loro voglio essere criticata, non cerco di cambiarli ma di capirli. E cerco di farlo con l’umanità in generale. Le critiche banali, i pregiudizi sanno di stupidità e la morale spesso è incapacità di vedere oltre. Sopratutto le persone voglio che con me si sentano a casa perché li capisco, ne leggo i lati oscuri e per fortuna che li hanno. La perfezione mi fa paura e mi sa di patologia. La follia è un ottimo pregio , mi rasserena e mi trovo subito a mio agio con chi sbaglia”.

Nelle scorse settimane la Parietti era stata ospite di Live – Non è la D’Urso per un Uno contro tutti insieme ad Asia Argento. Alba si era scontrata con Francesca De André, furiosa con lei per aver appoggiato il padre Cristiano, mentre la regista aveva avuto una lite accesa con Karina Cascella che aveva citato la sua breve love story con Fabrizio Corona.