Alba Parietti chiede scusa all’ex marito dopo lo sfogo pubblico

Alba Parietti ci ripensa e fa marcia indietro dopo l’attacco su Instagram all’ex Franco Oppini.

Nei giorni scorsi la showgirl si era scagliata contro l’ex marito, accusato di averla definita come “una facile” nel corso di un’intervista in cui raccontava il loro primo incontro. I due sono stati legati per ben nove anni e dal loro amore è nato Francesco, l’unico figlio della Parietti. Oggi, dopo la separazione, i rapporti sono buoni e, mentre Oppini è sposato con Ada Alberti, Alba è ancora single.

La Parietti si era sfogata su Instagram, accusando l’ex di non averle portato rispetto e di averla denigrata. Poco dopo però, forse anche grazie all’intervento del figlio Francesco, Alba sembra aver cambiato idea. La showgirl ha usato proprio una foto del 37enne per postare sul suo profilo le scuse rivolte nei confronti dell’ex.

“Chiedo scusa per aver sottovalutato l’effetto social – ha scritto la Parietti -. Chiedo scusa se ho arrecato dispiacere. Ma non bisogna mai sottovalutare la sensibilità delle cosiddette “donne forti”, troppo spesso bersaglio di volgarità e cattiveria e in questo accetterei volentieri io, anche altre scuse”.

“Le scuse – si legge ancora -, la capacità di chiedere scusa da parte di tutti gli uomini che spesso come se fossero al bar, ridono e deridendo le donne. Gli uomini che calpestano e dimenticano, trasformano a piacimento sentimenti e passato. E non parlo di Franco – ha aggiunto Alba – che ha fatto solo una battuta venuta o interpretata male”.

Poi una riflessione rivolta al figlio Francesco, educato per essere un uomo libero e rispettoso delle donne, proprio come la Parietti ha sempre sognato. “Si dice, colpirne uno per educarne cento, ma con gli uomini è utopia, Io, Francesco – ha concluso -, spesso ne ho colpiti 100 e ne ho educato solo uno. Quell’uno sei tu, con l’esempio, insegnandoti con la mia dignità, libertà, autonomia il rispetto nei confronti delle donne che hai incontrato e della splendida fidanzata che hai. Continua, come hai imparato a rispettare i sentimenti e dare valore e proteggere chi te li da. Franco e Ada vi voglio bene e ve ne vorrò sempre. E saremo sempre una famiglia di persone per bene e che si vogliono bene. Fine”.