Al Bano sogna il Festival di Sanremo. Ma tradisce Romina per Mina

Al Bano, Romina Power e Loredana Lecciso oggi

Al Bano confessa il suo desiderio di condurre Sanremo, ma senza Romina Power.

In un’intervista al magazine Oggi, racconta come realizzerebbe il suo sogno. Il cantante di Cellino San Marco ha le idee chiare su come sarebbe il suo Festival:

Sì, vorrei condurre Sanremo. Posso farcela da solo. Ma se chiudo gli occhi vedo una donna al mio fianco… Al Bano e Mina. Sono sicuro. Faremmo un botto pazzesco.

Una rivelazione davvero eclatante: Al Bano tradisce Romina per Mina, un tradimento solo professionale ovviamente. Il cantante spiega perché non vorrebbe al suo fianco l’ex moglie con la quale ha calcato il palco dell’Ariston diverse volte e con grande successo. La coppia Al Bano e Romina sarebbe troppo scontata:

Con le nostre canzoni, che dal Festival sono arrivate in tutto il mondo, io e Romina abbiamo fatto la storia di Sanremo e della canzone italiana… Sarebbe bello ma non può funzionare.

Ma c’è un altro motivo che frena il maestro sulla scelta di Romina:

Romina non ha mai amato il Festival. Lei è e rimane americana, Sanremo è italiano al cento per cento, non è il suo genere.

La Power non ha commentato le dichiarazioni dell’ex marito che è stato paparazzato in barca con la figlia Cristel in dolce attesa per la seconda volta. Sul suo profilo Instagram, Romina si concentra piuttosto sul suo cagnolino e sulla figlia Romina Jr che è recentemente tornata a vivere in Italia.

La conduzione del Festival da parte di Al Bano non sembra vicina. Ma anche se il suo sogno si realizzasse, è da escludere che Mina torni in televisione dopo decenni di isolamento. Il cantante di Cellino San Marco comunque ha un altro importante progetto per le mani, come lui stesso rivela: