Al Bano e Romina, il gesto di Cristel Carrisi per la sorella Ylenia

Commuove lo splendido gesto fatto da Cristel Carrisi, figlia di Romina e Al Bano, per Ylenia, la sorella scomparsa oltre vent’anni fa.

Era il 1993 quando la primogenita di Al Bano e Romina sparì in circostanze misteriose a New Orleans. Da allora la vita della famiglia Carrisi non è stata più la stessa, la scomparsa di Ylenia ha causato una profonda ferita che, ancora oggi, non si è sanata. Solo qualche giorno fa la Power aveva condiviso su Instagram una foto che ritraeva la figlia bella e sorridente, ricordando le estati felici e spensierate prima della tragedia.

Non solo Al Bano e Romina, anche Cristel, Romina Jr e Yari, gli altri tre figli della coppia, conservano un ricordo dolcissimo della sorella. In particolare Cristel ha voluto omaggiarla in modo davvero speciale. Il 3 agosto scorso infatti è diventata mamma per la seconda volta dopo le nozze con il magnate Davor Luksic.

Nel maggio 2018, Cristel ha dato alla luce il piccolo Kay, mentre il 3 agosto è arrivata una femminuccia. L’annuncio della nascita è stato dato da Romina Power, che ha immediatamente raggiunto la Croazia, dove vive la figlia, per stringere fra le braccia la nipotina. Nei giorni successivi alla nascita fonti vicine alla coppia avevano anche svelato il nome: Cassia.

In realtà, lo scopriamo solo in questi giorni, Cristel ha deciso di chiamare la sua piccola in modo molto particolare. Il suo nome completo infatti è Cassia Ylenia. A svelarlo è stata proprio la 33enne che sulle Stories di Instagram ha pubblicato uno scatto molto particolare. Nell’immagine si vedono alcuni regali che i fan hanno deciso di fare alla nipotina di Romina Power.

Nella foto vediamo una cornice d’argento, un pupazzo di Minnie e un dondolo. Sopra c’è inciso il nome della figlia: “Cassia Ylenia”. La famiglia Carrisi aveva scelto di ricordare Ylenia anche durante lo show 55 passi nel sole. Era stata proprio Cristel a presentare un video che raccontava l‘ultimo viaggio della famiglia negli Stati Uniti prima del dramma. “A volte nella vita non ci rendiamo conto che quando si vive un momento potrebbe essere per l’ultima volta2 aveva detto, sciogliendosi in lacrime.