Al Bano parla di Ylenia, la figlia scomparsa. E ha un desiderio per Romina e la Lecciso

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano ha ricordato la figlia Ylenia Carrisi, scomparsa nel 1993 a New Orleans.

Da allora di lei non si è saputo più nulla, i presunti avvistamenti e indizi nel corso degli anni non hanno mai portato a nessuna pista concreta, tanto che su richiesta del cantante di Cellino San Marco il Tribunale di Taranto ne ha dichiarato la morte presunta nel 2014.

Al Bano torna a parlare di lei in un’intervista al magazine Oggi, in occasione di un concerto a Mosca.

Ho pensato a Ylenia. La prima volta che venimmo a Mosca arrivammo con lei, che amava questa città. Stavamo in un hotel attaccato alla Piazza Rossa. Stamattina, quando ci siamo tornati, il mio pensiero è stato per lei.

Ricorda il cantante:

In un mese imparò a parlare e scrivere in russo, parlava e scriveva correttamente in cinque lingue. Amava passeggiare la sera e la notte nella Piazza Rossa e oggi ci sono tornato volentieri perché mi sono sentito accanto a lei. Era un piccolo genio, Ylenia.

Ylenia aveva solo 23 anni al momento della sua scomparsa, ora ne avrebbe 49. Romina non ha mai creduto alla sua morte e spesso su Instagram le dedica messaggi. Lei e Al Bano sono concordi nel non dare credito alle sensazionali scoperte che ogni tanto emergono sul caso di Ylenia. Come lo scorso anno quando un presunto detective dichiarò di sapere dove si trovasse. Recentemente invece sarebbero emersi nuovi dettagli dalle dichiarazioni della figlia del presunto assassino, Keith Jesperson, che per il momento però non trovano un riscontro concreto.

Invece, a proposito di Romina, Al Bano non nasconde l’attrito tra la Power e Loredana Lecciso:

Agli inizi del mio rapporto con Loredana si incontravano e parlavano. Poi hanno smesso, o meglio, Romina ha smesso di parlare a Loredana. Questo non mi è piaciuto. Dovrebbero incontrarsi e parlarsi perché ci sono verità che andrebbero chiarite e affrontate. Tutto però dipende da loro.

Intanto con Romina c’è il progetto di realizzare un nuovo disco, ma precisa Al Bano: