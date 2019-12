Al Bano lancia un appello a Romina Power e Loredana Lecciso

editato in: da

Dopo il grande dolore per la morte di mamma Jolanda, il settimanale Nuovo pubblica l’appello di Al Bano Carrisi per Romina Power e Loredana Lecciso. Una richiesta di pace, per riportare la serenità in famiglia come ha sempre sognato il cantante di Cellino San Marco.

“Romina e Loredana devono fare quello che si sentono – ha raccontato -, però sarebbe bello ritrovare la quiete. La tensione tra loro non ha ragione di esistere“. Da diversi anni ormai fra la Power e la Lecciso è in atto una guerra fredda a colpi di frecciatine e lunghi silenzi. Secondo alcune indiscrezioni l’attrice americana non gradirebbe le ospitate televisive dell’ex compagna di Al Bano in cui finirebbe per parlare spesso della famiglia Carrisi.

L’intervista, per ovvi motivi, è stata rilasciata prima che mamma Jolanda si spegnesse, ma oggi più che mai il desiderio di Al Bano di trovare la pace in famiglia è forte. “Loredana e Romina possono stringersi la mano – ha detto -. Nessuna delle due ha alcuna colpa e io voglio solo la pace. Devono fare quello che si sentono. Ma, secondo me, c’è voglia di pace”.

“Voglio uscire fuori da questo triangolo piuttosto strano – ha concluso Carrisi -. E poi mi sono davvero stufato di leggere troppo spesso certe cose. E, se sono stanco io, figuratevi la gente. Comunque io ritengo che – a giudicare dalla azioni di Romina e Loredana – ci sia voglia di pace. E, lo ripeto, penso anche che loro due possano stringersi la mano”

Qualche tempo fa la Lecciso, ospite di Live – Non è la D’Urso, aveva lanciato un appello alla Power, ma lei non aveva mai risposto. La morte della signora Jolanda è stato un duro colpo per Carrisi, ma anche per Romina che era legatissima all’ex suocera. Le due avevano un ottimo rapporto, mentre con Loredana la situazione era peggiorata dal 2005 quando la showgirl pugliese aveva lasciato Al Bano mentre si trovava all’Isola dei Famosi.