Al Bano, la confessione su Romina: “Fosse per me non l’avrei mai lasciata”

editato in: da

Al Bano torna a parlare in pubblico del suo legame con Romina Power e dell’addio, arrivato più di vent’anni fa e segnato da grandi sofferenze. Una storia d’amore, quella fra il cantante pugliese e l’attrice americana, che ha fatto sognare milioni di fan e che ancora oggi tiene tutti con il fiato sospeso. In tanti infatti sperano che Carrisi e la Power possano tornare insieme. Ad alimentare i gossip sono alcune frasi pronunciate dall’artista di Cellino San Marco durante un concerto.

Romina e Al Bano infatti sono volati in Australia per due attesissimi live. Come sempre al cantante è stato chiesto perché la coppia non sia più unita, anche nella vita privata. “Chiedetelo a lei – ha risposto -. Fosse stato per me non l’avrei mai lasciata, è stata lei ad andarsene”. Nel corso della serata i due hanno cantato Felicità e Nostalgia Canaglia, come pure i brani realizzati dal figlio Yari.

Con loro anche Romina Jr che è entrata nel gruppo delle coriste. “Di norma ho quattro coriste – ha spiegato Al Bano – ma tre purtroppo hanno dato forfait per vari motivi personali, e Romina Jr. è arrivata in supporto debuttando come cantante e cavandosela egregiamente. Questo lo dico da spettatore, non da papà”. Nel corso della serata la Power e Carrisi non hanno solo cantato, ma anche ballato e scherzato, dando vita a ironici siparietti che hanno divertito molto il pubblico.

“Lo sai che canti bene? – ha detto Al Bano a Romina -. L’anno scorso ero qui da solo e si sentiva, mancava l’altra metà del cielo, ma non hai voluto venire: pensavi che si fossero dimenticati di te?”. Lei ha risposto: “Non è vero che non ho voluto, ma un po’ lo temevo, sì”. Infine Carrisi ha detto: “Gli italiani non dimenticano. Sono gli americani che dimenticano”.

Un amore, quello fra Al Bano e Romina, che ha resistito al tempo, ai gossip, ma soprattutto al dolore per la perdita di Ylenia Carrisi, scomparsa tragicamente negli anni Novanta. E in tanti si chiedono se il cuore del cantante pugliese sia ancora della Power o, come credevano molti, di Loredana Lecciso, la showgirl da cui ha avuto due figli, Jasmine e Bido.