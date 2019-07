Al Bano, la figlia Jasmine è sempre più uguale a Loredana Lecciso

editato in: da

Jasmine Carrisi, figlia di Al Bano, cresce ed è sempre più simile a Loredana Lecciso.

Da quando è apparsa sotto i riflettori la 18enne non ha smesso di attirare l’attenzione del pubblico. Su Instagram sono in tanti a seguirla e a commentare i suoi post in cui assomiglia in modo incredibile alla madre.

Lunghi capelli biondi, occhi chiari, labbra carnose e ciglia lunghissime: Jasmine è la fotocopia della Lecciso. Erano gli anni Duemila quando Loredana entrò nella vita di Al Bano, conquistando il suo cuore dopo il doloroso addio a Romina Power. Poi la nascita di Jasmine, nel 2001, e quella del secondogenito Bido.

Oggi Loredana e il cantante di Cellino San Marco, dopo una lunga lontananza, sono tornati insieme e sembrano felici. I riflettori però non sono più puntati sul triangolo amoroso formato con Romina, ma su Jasmine Carrisi.

Giovanissima e già popolare, la ragazza è cresciuta nella tenuta pugliese del padre. Sogna di diventare una pediatra e non ha nessun interesse per il mondo dello spettacolo. Su Instagram però è una star e nelle ultime foto i fan hanno notato una straordinaria trasformazione.

Grazie a capelli lunghi con la frangetta e rossetto rosso, Jasmine sembra una bambola ed è identica a Loredana Lecciso. Un cambiamento radicale che ha attirato, come era prevedibile, anche qualche critica. Alcuni follower infatti hanno accusato la ragazza di essere già ricorsa alla chirurgia estetica per modificare il suo aspetto, seguendo le orme della madre. Jasmine non ha mai risposto agli attacchi e anche questa volta ha scelto la via del silenzio.

“Mamma e papà non mi hanno mai fatto pesare la loro fama – aveva raccontato qualche tempo fa al settimanale Oggi -, mi chiedono soprattutto di rispettare i patti che stringiamo l’uno con gli altri. Ed è con Cristel che ho un rapporto speciale. Mi piacerebbe fare la pediatra – aveva aggiunto -, o comunque iniziare una professione che mi permetta di aiutare le persone”.