Al Bano e Romina, Yari Carrisi parla della sorella Ylenia

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Yari Carrisi, figlio di Al Bano e Romina, ospite di Lorella Boccia a Rivelo, ha parlato dei suoi genitori, ma anche della sorella Ylenia, scomparsa a New Orleans tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio del 1994. E da allora non se ne è più saputo nulla.

Yari, proprio come sua mamma Romina, è convinto che Ylenia sia ancora viva: “Ho passato tanti anni della mia vita a cercare mia sorella Ylenia. Io sono sicuro che lei sia ancora in giro; posso immaginare che forse dopo tutto quello che è successo abbia paura della troppa esposizione mediatica”. E prosegue: “Dal 4 gennaio del 1994 non abbiamo più avuto nessuna notizia”.

Il figlio di Al Bano se la prende poi con quella stampa che ha speculato sulla scomparsa della ragazza che il prossimo 26 novembre compirebbe 50 anni. Addirittura erano circolate notizie che la davano per certo viva e che un presunto detective americano avrebbe avuto contatti con lei.

Spiega Yari: “I media hanno esagerato, sono rimasto a bocca aperta per le notizie assurde che hanno pubblicato. Ovviamente avrei voglia di rivederla…”. Come è noto la scomparsa di Ylenia ha messo in crisi il matrimonio tra Al Bano e Romina, portandoli al divorzio nel 2012. I due però da anni hanno rinsaldato il loro rapporto professionale, tornando a cantare insieme. E a Sanremo 2020, come super ospiti, hanno presentato il primo brano inedito dopo 25 anni.

E su Al Bano e Romina come genitori, l’unico figlio maschio della coppia che ha altre due figlie, Romina Jr. e Cristel, ha confessato sempre a Rivelo: “Mi ricordo che non mi piaceva fare fotografie, andavo sempre vestito da matto… tipo Freddy Mercury, questa era la mia ribellione. Mio padre mi diceva ‘cambiati!’, mia madre si divertiva, lei è una vecchia hippy”.

Per il papà ha grande ammirazione: “Mio padre è un personaggio incredibile, è come se fosse un fratello… Lui è un grande uomo di palco, un grande artista. Anche se ci sono miliardi di video, di libri, non è ancora conosciuto come l’ho conosciuto io. Altro che rock n’ roll!“