Al Bano e Romina trionfano, ma il dramma di Ylenia continua a dividerli

editato in: da

Al Bano e Romina Power trionfano in tv e conquistano ancora una volta il pubblico con 55 passi nel sole, ma il dramma di Ylenia continua a dividerli. Lo show evento che celebra la loro carriera è stato riproposto in replica in questi giorni. La trasmissione, che ha visto salire sul palco la coppia e i figli Yari, Cristel e Romina Jr, è stata dedicata a Jolanda, la mamma del cantante di Cellino San Marco, venuta a mancare lo scorso 11 dicembre.

Tanti i momenti emozionanti della trasmissione, fra cui quello in cui, fra le lacrime, la famiglia ha ricordato Ylenia, la primogenita di Al Bano e Romina, scomparsa nel nulla nel 1993 mentre si trovava a New Orleans. Un dolore che non è mai passato e che ha portato, inevitabilmente, Carrisi e la Power ad allontanarsi. Poi l’addio, arrivato dopo 29 anni d’unione e un divorzio che per molto tempo li ha portati su fronti opposti.

Oggi fra gli ex è tornato il sereno e Romina e Al Bano potrebbero tornare anche a Sanremo. Nonostante ciò il dramma di Ylenia continua a tenerli lontani. L’attrice americana infatti è convinta più che mai che la primogenita sia viva. Secondo la Power, la ragazza sarebbe stata rapita e coinvolta nella tratta delle bianche a New Orleans. Oggi Ylenia sarebbe ancora viva, per questo non ha mai smesso di cercarla e continua a pubblicare spesso su Instagram appelli e foto della figlia.

Al Bano la pensa molto diversamente. Il cantante di Cellino San Marco infatti è certo che sia morta, seguendo la testimonianza di un guardiano notturno che dichiarò alla polizia di aver visto una ragazza bionda gettarsi nelle acque del Mississipi. “Ho nutrito per anni la speranza – ha detto -, ma oggi so che se n’è andata tra le acque di quel fiume“.

Quello di Al Bano e Romina è stato un grande amore, segnato da una tragedia immane. Ancora oggi, nonostante l’intesa ritrovata, il trionfo in tv e l’armonia con i figli, la scomparsa di Ylenia continua a dividerli. La Power è certa che un giorno la riabbraccerà, mentre Carrisi ha ormai fatto i conti con il dolore della perdita.