Al Bano Carrisi, la Power tace e la figlia Romina svela un retroscena

Romina Power, ricordi coi figli e Al Bano su Instagram

Romina Jr svela un nuovo retroscena su papà Al Bano Carrisi, mentre la Power tace dopo il Capodanno insieme all’ex marito. I due hanno vissuto insieme l’ultimo dell’anno esibendosi nel corso dell’evento presentato da Amadeus che si è svolto a Potenza. Sul palco l’attrice americana e il cantante di Cellino San Marco hanno mostrato ancora una volta la loro grande intesa e la Power si è lasciata andare a una battuta sull’ex marito che ha emozionato i fan.

Anche quest’anno Al Bano si è diviso fra Romina e Loredana, trascorrendo separatamente le feste con le due donne più importanti della sua vita. La pace fra l’attrice americana e la showgirl pugliese sembra ancora lontana, nonostante i numerosi appelli alla pace di Carrisi. E mentre la Lecciso pubblica foto con il cantante, la Power è tornata a scegliere il silenzio.

A svelare quale sia l’umore nella famiglia Carrisi è Romina, la figlia più piccola della coppia che ha risposto ad alcune domande dei fan su Instagram. La ragazza ha svelato di essere ancora molto triste per la morte di nonna Jolanda, amatissima da tutti i componenti del clan, ma ha anche spiegato di aver recuperato il legame con Al Bano, mentre quello con la mamma è sempre molto forte.

“Spesso i sorrisi nascondono le più grandi tristezze – ha confessato -. Vivo un momento di transito dove correggo i miei pensieri istintivo negativi in delle correzioni mentali, dove mi dico che tutto succede per il mio (nostro) bene”. La giovane ha colto l’occasione anche per fare una riflessione importante. “Non devo (dobbiamo) pensare a quello che non abbiamo – ha spiegato ai follower di Instagram -, ma a quello che diamo per scontato che invece è molto importante. E allora la vita ha un altro sapore e i sorrisi non sono maschere ma semplicemente esternazione di un sentimento faticosamente semplice. Perché a volte è faticoso essere. Realmente. Felici. Per noi nostal/romantici”.

Romina ha poi affermato che in quest’ultimo anno ha riscoperto il piacere di trascorrere del tempo con Al Bano. “Aver ritrovato il piacere di stare con papà è stato uno dei regali più belli del 2019”, ha ammesso.