Al Bano e Romina a Sanremo: l’annuncio di Malgioglio su Instagram e il retroscena

editato in: da

Cristiano Malgioglio conferma su Instagram la presenza di Romina Power e Al Bano Carrisi a Sanremo. La coppia sarà in gara nello show condotto da Amadeus con una canzone scritta dal celebre paroliere. A svelarlo è stato proprio l’opinionista di Barbara D’Urso che ha pubblicato un post in cui ha raccontato anche un retroscena riguardo la canzone che la coppia porterà al Festival.

Al Bano e Romina sono stati di recente protagonisti di 55 passi nel sole, lo show di Canale Cinque in cui il cantante di Cellino San Marco ha raccontato la sua straordinaria carriera, circondato dall’ex moglie e dai figli Yari, Cristel e Romina Jr. Un programma di grande successo che ha confermato ancora una volta quanto la coppia sia amata dal pubblico.

Carrisi negli ultimi mesi non aveva nascosto la volontà di partecipare al Festival di Sanremo. Mentre la sua presenza era stata confermata però, quella di Romina Power era ancora in dubbio. L’attrice americana, contattata da Adnkronos, aveva affermato di non aver ancora deciso nulla, gelando così l’ex marito, che aveva dato per certa la sua apparizione sul palco dell’Ariston.

“Non so ancora se ci sarò”, aveva detto Romina, segnata dal dolore per la morte della signora Jolanda e poco prima di incontrare Al Bano nello show di Capodanno, L’anno che verrà. Poi il duetto con l’ex marito (con tanto di gaffe) e le chiacchiere con Cristiano Malgioglio. “Spero di convincere Romina a partecipare al Festival di Sanremo – aveva detto il paroliere poco prima di incontrarla -. Insisterò moltissimo e spero di riuscirci anche se so che lei ha una personalità molto forte”.

A quanto pare Malgioglio è riuscito a ottenere ciò che voleva. In queste ore infatti ha postato su Instagram uno scatto che ritrae Al Bano e Romina insieme scrivendo un commento che lascia poco spazio ai dubbi. “Ecco il duo più internazionale – ha scritto -, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. Albano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I’m very happy”.

Le parole di Malgioglio dunque sembrano confermare l’annuncio che tanti fan attendevano da tempo: Al Bano e Romina saranno in gara a Sanremo.