Al Bano, Romina Power ricorda la madre Jolanda e Ylenia su Instagram

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Romina Power ricorda Jolanda, la madre di Al Bano Carrisi, scomparsa qualche mese fa, e la figlia Ylenia su Instagram. Due donne a cui era legatissima e che non ha mai smesso di amare. In occasione della festa della donna, l’attrice americana ha postato diverse foto per raccontare le personalità femminili che hanno segnato la sua vita.

La prima è senza dubbio Ylenia, l’amatissima primogenita scomparsa nel 1994 a New Orleans. La Power non ha mai smesso di cercare sua figlia e di sperare di riabbracciarla un giorno. Su Instagram posta spesso foto che raccontano il legame speciale con la figlia, la bellezza e il sorriso di Ylenia, che assomiglia moltissimo alla sua famosa mamma.

“Donne della mia vita, vi amo!”, ha scritto Romina, pubblicando una foto in cui compare con Ylenia e le figlie piccole. La Power ha poi postato alcuni scatti in cui abbraccia Jolanda, mamma di Al Bano. “Un’altra donna speciale nella mia vita”. La signora Ottino è scomparsa poco prima di Natale a 96 anni. Un dolore enorme per Carrisi, ma anche per la sua ex moglie che era legatissima all’ex suocera.

Quando Romina mise per la prima volta piede a Cellino San Marco, dopo essersi innamorata di Al Bano, la prima persona che la accolse fu proprio la signora Jolanda. Dopo l’iniziale diffidenza fra le due nacque un rapporto fortissimo. La mamma del cantante, come ha raccontato lui stesso, non ha mai smesso di sperare che i cantanti tornassero insieme, non a caso il rapporto con Loredana Lecciso, seconda compagna di Al Bano, non è mai stato buono.

Fra le foto pubblicate su Instagram dall’attrice americana anche quella con le due figlie Cristel e Romina Jr. La prima vive in Croazia con il marito e i due figli piccoli, mentre la seconda è diventata corista nei concerti dei genitori. Proprio Romina Jr ha raccontato di recente come il legame fra Carrisi e la Power sia migliorato negli anni e la prova sono i sorrisi e le complicità mostrate prima a Sanremo 2020 poi ad Amici di Maria De Filippi.