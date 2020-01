Al Bano e Romina non convincono più: Alberto Angela li supera

editato in: da

Ylenia, Al Bano e Romina Power: la loro vita insieme

Al Bano e Romina non convincono più e in tv vengono battuti da Alberto Angela. Carrisi e la Power sono stati i protagonisti del secondo appuntamento di 55 passi nel sole, lo show che racconta la lunghissima carriera del cantante di Cellino San Marco. Sul palco, insieme ai figli Yari, Cristel e Romina Jr, la coppia ha ripercorso i momenti più belli di una vita insieme, ma anche i drammi, come la scomparsa della primogenita Ylenia.

Una trasmissione coinvolgente che, giunta al suo secondo appuntamento, è stata però battuta da Alberto Angela. Il divulgatore scientifico è tornato in tv con un nuovo appuntamento di Meraviglie – La penisola dei tesori, vincendo la sfida contro Al Bano e Romina. Angela infatti ha raccolto di fronte alla tv ben 4.649.000 pari al 23% di share, mentre 55 Passi nel Sole ha registrato circa 2.094.000 pari all’11.4% di share.

Una vittoria netta che ha dimostrato ancora una volta la forza dello show condotto dal figlio di Piero Angela che in passato era riuscito a battere persino Amici Celebrities di Maria De Filippi. Nel frattempo Al Bano e Romina sono alle prese con la preparazione della nuova canzone che porteranno a Sanremo. Se qualche settimana fa la Power aveva espresso diversi dubbi riguardo la partecipazione al Festival, sembra che dopo il concerto di Capodanno qualcosa sia cambiato.

A svelarlo è stato Cristiano Malgioglio che ha annunciato la partecipazione della coppia a Sanremo. Al Bano e Romina saliranno sul palco dell’Ariston accanto ad Amadeus come sognavano da tempo i fan e lo faranno con un brano che promette di essere un successo. “Ecco il duo più internazionale –ha scritto Malgioglio postando una foto dei due cantanti -, pronti a sbarcare al Festival di Sanremo. Al Bano e Romina Power. Già pronta anche la versione del brano cantata in cinque lingue diverse. Vi dirò che il solo ritornello non uscirà facilmente nella vostra testa. I’m very happy”.

Anche se la presenza di Romina e Al Bano a Sanremo è stata annunciata dal paroliere, i diretti interessati non hanno ancora confermato. L’argomento infatti aveva causato una forte divisione nella coppia. Fra Carrisi, deciso a gareggiare e la Power, più propensa a vestire i panni di ospite di Amadeus.