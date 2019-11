Al Bano e Romina, la Lecciso replica a chi la accusa di averli divisi

editato in: da

I fan accusano la Lecciso di aver “rubato” Al Bano Carrisi a Romina Power e lei risponde. La showgirl e il cantante sono stati legati per oltre dieci anni. Un amore nato all’inizio degli anni Duemila, quando lui aveva già chiuso la relazione con l’attrice americana, che ha portato alla nascita di due figli: Jasmine e Bido Jr.

Prima la convivenza nel 2001, poi l’arrivo dei figli e l’addio nel 2005 quando Loredana lasciò in diretta all’Isola dei Famosi, Al Bano. La love story, interrotta bruscamente, riprese poco dopo e sembrava destinata alle nozze sino alla comparsa di Romina Power. L’ex moglie di Carrisi, legata a lui da quasi trent’anni di matrimonio, si è riappacificata con l’artista pugliese dopo una lunga lontananza, riaccendendo i gossip su un ritorno di fiamma.

Da allora spesso i fan della coppia si sono scagliati contro la Lecciso, accusandola di essere lei il motivo dell’addio definitivo fra gli ex coniugi. Loredana non ha mai alzato i toni e ha sempre affermato di cercare solo la pace in famiglia. Affermazioni ripetute anche nel corso dell’ultima intervista rilasciata a Live – Non è la D’Urso, dove ha lanciato un appello alla Power.

Lei e Al Bano non sono più legati, ma su Instagram (e non solo) continuano a comparire indizi che sembrano portare in un’altra direzione. L’ultimo è uno scatto in cui Carrisi sorride insieme all’ex compagna con l’hashtag #love e #family. Se la foto è piaciuta a tanti follower, altri si sono scagliati contro Loredana e questa volta lei ha risposto a modo suo.

“Vorrei ricordarvi che Romina ha lasciato Albano – ha scritto un fan, difendendo la Lecciso -. E Loredana quando l’ha conosciuto era single, per cui non ha portato via niente a nessuno”. La showgirl pugliese ha risposto al commento aggiungendo delle emoticon di mani che applaudono. Un modo per replicare a tono agli haters e mettere a tacere le critiche che la perseguitano da tempo.